Offene Immobilienfonds erleben eine dramatische Kapitalflucht: 889 Millionen Euro Abflüsse allein im Juli – das ist der schlechteste Wert seit 2008.

Die Immobilienfondsbranche steht weiterhin unter massivem Druck: Im Juli 2025 verzeichneten offene Immobilienfonds Nettomittelabflüsse von 889 Millionen Euro. Das ist der schlechteste Wert seit der globalen Finanzkrise 2008. Das geht aus aktuellen Daten der Beratungsgesellschaft Barkow Consulting hervor.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Insgesamt summieren sich die Mittelabflüsse inzwischen auf 11,1 Milliarden Euro. Besonders dramatisch entwickelten sich die Bruttofondsrückgaben, die im Juli mit 1,19 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichten. Demgegenüber steht ein magerer Bruttofondsabsatz von nur 304 Millionen Euro.

Bereinigt um Sparpläne und automatische Wiederanlagen von Ausschüttungen bewegt sich der Neuabsatz laut Barkow Consulting vermutlich weiterhin nahe der Nulllinie. Diese Entwicklung spiegelt das stark gestörte Vertrauen der Anleger in die Anlageklasse wider.

Offene Immobilienfonds leiden weiterhin unter hohen Abflüssen | Bildquelle: Barkow Consulting

Abschreibungen verstärken Anlegersorgen

Die dramatische Verschlechterung im Juli kam nicht unerwartet. Verantwortlich dafür sind zum einen die zwölfmonatige Kündigungsfrist bei offenen Immobilienfonds, zum anderen eine überraschend hohe Abschreibung des Uniimmo Wohnen ZBI Ende Juni 2024, die entsprechende Rückgabewellen nach sich zog.

Barkow Consulting zeigt sich dennoch verhalten optimistisch: Nach einer eigenen Analyse der Suchanfragen für Immobilienfonds hätten die Mittelabflüsse durchaus noch höher ausfallen können. Dies deutet darauf hin, dass sich die Panik unter Anlegern möglicherweise nicht weiter verschärft hat.

Erholung bleibt ungewiss

Für die Zukunft erwarten die Berater von Barkow Consulting, dass die Abflüsse zurückgehen sollten. Wann genau sich die Lage entspannt und in welchem Ausmaß sich eine Erholung einstellt, bleibt jedoch offen.

Die Immobilienfondsbranche kämpft weiterhin mit den Nachwirkungen der Zinswende und der schwierigen Lage am Gewerbeimmobilienmarkt.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die anhaltende Vertrauenskrise in der Branche und stellen Fondsgesellschaften vor die Herausforderung, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.