Immobilienfonds sind die Top-Performer

Die weltweiten Kursstürze der vergangenen Monate haben auch die Rendite der Aktienfonds am deutschen Markt nach unten gezogen. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) zum Stichtag 31. März hervor. Die Produkte der Kategorie Aktienfonds international verzeichnen auf Jahressicht im Durchschnitt ein Minus von 14,1 Prozent. Das sind allerdings 3,6 Prozentpunkte mehr als bei der Euro-Version des weltweiten Börsenbarometers MSCI Welt.Am besten lief es in den vergangenen zwölf Monaten für offene Immobilienfonds (plus 5,4 Prozent). Auch auf Drei-Jahres-Sicht liegen sie mit einer jährlichen Wertentwicklung von durchschnittlich 4,6 Prozent nur 0,2 Prozentpunkte unter dem Ergebnis der international anlegenden Aktienfonds.Deutlich mehr war bei Aktienfonds drin, die ihre Investments nur in speziellen Regionen anlegen: Bei Europa-Fonds sind es 7,4 Prozent pro Jahr, bei Deutschland-Fonds 11,8 Prozent und bei Schwellenländer-Fonds 24,5 Prozent. „Aktienfonds haben ihre mittel- bis langfristige Ertragsstärke trotz der Kursrückgänge im ersten Quartal unter Beweis gestellt“, kommentiert BVI-Hauptgeschäftsführer Stefan Seip die Ergebnisse.