Egon Wachtendorf 08.06.2012 Lesedauer: 3 Minuten

Immobilienfonds: Tatsachenentscheidungen

Egon Wachtendorf, verantwortlicher Redakteur von DER FONDS, sieht Parallelen zwischen der Gewalt in Fußballstadien und den offenen Immobilienfonds: In beiden Fällen mangelt es an langfristigen Strategien und Kooperation mit dem Gesetzgebern.