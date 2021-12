Immobilienfonds Union Investment Real Estate verbucht Rekordjahr

Und auch seine Ankaufstrategie für Sekundärmärkte hat Union Investment Real Estate in den USA vorangetrieben. Investiert wurde dafür in die Büromärkte von Boston, Houston und Menlo Park/Silicon Valley. Zudem kauften die Frankfurter ihr erstes Hotel in den USA. Für ihren Fonds Unilmmo: Europa (WKN: 980 551) wurde das Godfrey Hotel in Boston für 166 Millionen Euro erworben. Unilmmo: Europa hält 24,2 Prozent seines Immobilienvermögens in den USA (Stand: 30.09.2015). Amerika- und Asien-Pazifik-Investments sollen zukünftig verstärkt ausgebaut werden. Der Zielanteil europäischer Investments liegt bei bis zu 48 Prozent. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei 10,5 Milliarden Euro.Insgesamt tätigte Union Investment Real Estate im vergangenen Jahr 66 Transaktionen, 29 Ankäufe und 37 Verkäufe. Das Volumen betrug 5 Milliarden Euro, nach 3,5 Milliarden Euro 2014.Die Verkäufe hatten einen Wert von 1,5 Milliarden Euro, das ist der höchste Stand seit fünf Jahren. Auch für 2016 ist Kutscher optimistisch: „Das Marktumfeld verlangt jedoch besonderes Augenmaß und Disziplin.“