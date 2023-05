Immobilieninvestments für Einsteiger:innen „Spekulationen wie ‚attraktive Lage' oder ‚gefragte Assetklasse' reichen nicht”

Du interessierst dich für Immobilien, aber für ein Eigenheim fehlt dir noch das Geld? Warum Immobilien-Investments dennoch eine Option sein könnten, was du dabei beachten musst und worauf es bei einer Karriere in der Immobilienbranche ankommt, erzählt Svitlana Sidoruk im Interview.

© Robert Lehmann, Collage: Christin Jahns mit Canva

DAS INVESTMENT Academy: Svitlana, magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wie du zum Thema Immobilien gekommen bist?

Svitlana Sidoruk: Mein Name ist Svitlana Sidoruk, ich bin 31 Jahre alt und Director Acquisition bei zinsbaustein.de. Das heißt, ich verantworte die Akquise und die Betreuung von Immobilien-Projektentwicklungsunternehmen. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden strukturiere ich Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro.

Ursprünglich habe ich einmal ein Chemiestudium begonnen; neben dem Studium aber eher in vertriebsorientierten Jobs gearbeitet. Darüber hinaus beschäftigte ich mich schon immer gerne mit Zahlen, der Börse und Finanzen. Daher beschloss ich letztlich, von Chemie auf BWL mit Schwerpunkt Finance umzusteigen. Direkt nach dem Studium startete ich bei einer Berliner Bank mit einem Traineeship in der Kundenbetreuung gewerblicher Immobilienfinanzierung, bevor ich zu zinsbaustein.de wechselte.

Inwiefern sind Immobilieninvestments interessanter für Investor:innen als ETFs, Fonds und Aktien? Was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zu diesen Anlageformen?

Sidoruk: Immobilieninvestments sind meines Erachtens sehr gut zu bewerten, denn die Rendite resultiert aus zwei Fragen, die gut zu beantworten sind:

Wird die Immobilie zu den geplanten Kosten gebaut? Wird die Immobilie zu den geplanten Erlösen verkauft?

Wenn die Baukostenrisiken durch Vertragspartner eingegrenzt sind, der Exit durch Vertragswerke vorhersagbar wird und der Bauherr schon mehrfach Projekte übergeben hat, lassen sich die Fragen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit positiv beantworten. Das sichert die Rückzahlung des Investments am ehesten. Hinzu kommt noch die gute Einschätzbarkeit der Nachfrage in der Mikrolage, als die direkte infrastrukturelle Umgebung wie etwa Einkaufsmöglichkeiten, Schulen oder Ärzte, die sich gut prognostizieren lässt.

Aktien, Fonds sowie ETFs sind auch gute Anlagemöglichkeiten und gut für die Diversifizierung geeignet. Bei den meisten professionellen Investoren sind jedoch wertbeständige Immobilieninvestments fester Bestandteil des Portfolios.

Welche konkreten Immobilieninvestment-Möglichkeiten gibt es?

Sidoruk: Es kommt darauf an, welche Ziele beim Investment verfolgt werden.

Handelt es sich um eine langfristige Anlage mit hohem Kapitaleinsatz, soliden Rendite-Erwartungen und den Willen Zeit aufzuwenden, ist es sinnvoll in eine eigene Immobilie zu investieren – entweder um diese zu vermieten und dann gegebenenfalls langfristig als Exit zu verkaufen oder auch selbst zu nutzen.

Wer hingegen eine geringere Laufzeit sowie einen niedrigeren Kapitaleinsatz präferiert, für den- oder diejenigen sind Crowdfundings oder Club Deals in verschiedene Immobilienprojekte eine spannende Möglichkeit. Hierbei können sich Anleger:innen online informieren und einfach investieren. Derzeit sind hier Zinsen zwischen 7 und 9 Prozent pro Jahr zu erzielen.

Welche Trends beobachtest du aktuell am Markt?

Sidoruk: Die aktuelle Marktsituation birgt Chancen für Marktteilnehmer, neue und innovative Geschäftsmodelle zu etablieren und den Immobilien- sowie Investmentmarkt langfristig zu verändern.

ESG beispielsweise wird in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf Investitionsentscheidungen, den Investmentprozess sowie Preisbildungen haben.

beispielsweise wird in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf Investitionsentscheidungen, den Investmentprozess sowie Preisbildungen haben. Der Dauerbrenner Digitalisierung wird den Markt weiterhin beschäftigen und eine immer größere Rolle auf strategische Investitionsentscheidungen haben.

wird den Markt weiterhin beschäftigen und eine immer größere Rolle auf strategische Investitionsentscheidungen haben. Datenanalytik und KI werden Anleger:innen in Zukunft bei der Entscheidungsfindung anhand von prädiktiven Analysen unterstützen können. Es ist sehr spannend für mich, bei einem Digital-Unternehmen hier nah am Puls der Zeit zu sein.

Inwiefern sind Immobilieninvestments für Investmenteinsteiger:innen geeignet?

Sidoruk: Als Insiderin der Branche bin ich der Meinung, dass Immobilieninvestments, insbesondere via Crowdinvesting, eine hervorragende Möglichkeit für Einsteiger:innen darstellen.

Durch geringe Einstiegskosten können Anleger:innen erste Erfahrungen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sammeln und sich ein diversifiziertes digitales Immobilien-Investmentportfolio aufbauen. Während des Investitionszeitraums erhalten sie kontinuierliche Updates zum Fortschritt des Bauvorhabens und bleiben somit eng mit den Projekten verbunden.

Was müssen Immobilieninvestor:innen gerade am Anfang beachten?

Sidoruk: Gerade am Anfang, wenn kein umfängliches Backgroundwissen vorhanden ist, würde ich immer auch den Rat von Profis einholen, die im Investmentbereich tätig sind. Bei den verschiedenen Investment-Plattformen gilt es zudem auf einen aussagekräftigen Track-Record zu achten, also auf die Referenzliste über Erfolge von Investitionen.

Wichtige konkrete Kennzahlen sind etwa die Gesamtkosten des Projektes (inklusive Zinsen) und der angestrebte Verkaufspreis. Anbieter wie zinsbaustein.de haben beispielsweise harte Qualitätskriterien, die die Verringerung von Unsicherheitsfaktoren im Projektverlauf abbilden.

Spekulative Einschätzungen wie „attraktive Lage” oder „gefragte Assetklasse” reichen nicht.

Nicht zu vergessen ist die Einkalkulation von Marktschwankungen – eine Baukostenreserve sollte vorhanden sein, sowie weitere Kostenpuffer und eine Rendite von mindestens 10 Prozent, um genug Spielraum zu haben, was letztendlich die Rückzahlung des Investments sichert. Darüber hinaus sollte es einen zeitlichen Puffer geben, der es erlaubt, auch Verzögerungen abzufangen.

Wie investierst du selbst?

Sidoruk: Natürlich bin ich bei unseren eigenen Crowd-Deals dabei, da ich unseren Qualitätsanspruch in der Due Diligence, also die sorgfältige Prüfung und Analyse jedes einzelnen Immobilienprojektes, sehr zu schätzen weiß und wir ausschließlich mit sehr erfahrenen Partnern zusammenarbeiten. Ich investiere jedoch auch in Fonds. Eine eigene Immobilie ist ebenfalls in Planung.

Welche Erfahrungen hast du als junge Frau in der Bau- und Immobilienwirtschaft gemacht?

Sidoruk: In den ersten Jahren empfand ich es teilweise als sehr herausfordernd, in der männlich dominierten Branche Fuß zu fassen. Inzwischen habe ich gelernt, bestimmte Situationen souverän zu meistern und klare Grenzen zu ziehen. Ich habe mir von Anfang an Sparringspartner gesucht, sowohl männliche als auch weibliche, die mich in meinen Zielen unterstützen und bestärken, meinen Weg in dieser Branche zu finden.

Persönlich setze ich mich ebenfalls sehr für das Durchbrechen der „gläsernen Decke“ und für Chancengleichheit ein, da es für mich um berufliche Qualifikationen und Leistung geht.

Welche Karrieretipps würdest du Frauen geben?

Sidoruk: Traut euch!

Habt ihr eine Idee? Äußert sie. Werdet sichtbar(er).

Umgebt euch außerdem mit Menschen, die euch inspirieren und von denen ihr lernen könnt.

und von denen ihr könnt. Seid mutig , startet unperfekt und arbeitet an euren Schwächen und stärkt eure Stärken.

, startet unperfekt und arbeitet an euren Schwächen und stärkt eure Stärken. Und vor allem: feiert kleine Erfolge.

Und nicht zu vergessen: Baut euch ein Netzwerk auf. In diesem Sinn: Kontaktiert mich gerne via LinkedIn.

Über Svitlana Sidoruk

Svitlana Sidoruk ist als Director Acquisition bei zinbaustein.de für die Akquisition und Betreuung von Immobilien-Projektentwicklungsunternehmen verantwortlich. Der Fokus liegt auf Neubauprojekte aller Asset-Klassen.