Redaktion 12.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Immobilienkauf gegen Bitcoins Luxus-Appartements in Dubai zum Schnäppchenpreis

Eine britische Dessous-Unternehmerin und ihr Ehemann haben in Dubai ein Großbauprojekt gestartet. Insgesamt 1.133 Luxus-Wohnungen sollen in der Wüstenmetropole entstehen. Das Besondere daran: Verkauft werden die Immobilien in der Kryptowährung Bitcoin.