Vorurteile zu Immobilienkäufen im Schnellcheck „Immobilien funktionieren nicht nur in Berlin oder München“
Immobilien sind doch nur was für Reiche?!
„Kommt darauf an, wie du reich definierst“, sagt Maike. „Also ja, man braucht ein gutes Einkommen. Und ja, man braucht Eigenkapital. Aber wenn man sagt, reich ist man, wenn man 1 Million Euro hat, dann ist das definitiv nicht nötig. Ich bin der beste Beweis dafür, dass es auch mit viel weniger Geld funktioniert.“
Die Lage der Immobilie ist alles?!
„Die Lage ist insofern wichtig, als dass du sie im Nachhinein nicht mehr beeinflussen kannst“, findet Maike. „Deswegen ist es schon wichtig am Anfang zu schauen, wo kaufe ich denn die Wohnung? Das heißt, ich muss mich für einen Standort, für eine Stadt entscheiden und muss natürlich auch gucken, dass ich dann innerhalb der Stadt wiederum eine gute Lage habe, einfach um die Wohnung vermieten zu können. Aber das muss nicht bedeuten, dass nur Berlin, München, Frankfurt, Hamburg oder Köln funktionieren.“
Einen Kredit für einen Immobilienkauf zu bekommen, ist total schwer?!
„Ausprobieren!“, empfiehlt Maike. „Wenn du eine gute Bonität hast, also wenn du über ein gutes laufendes Einkommen verfügst und etwas Eigenkapital hast, dann ist es nicht schwierig, einen Kredit zu bekommen. Das ist eigentlich eines der Lieblingsgeschäfte der Banken. Die wollen ja Geld verdienen mit Darlehen, die wollen Geld vergeben. Deswegen ist es deine Aufgabe, dich auf diesen Termin vorzubereiten und dir das Geld zu holen.“