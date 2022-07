Vorurteile zu Immobilienkäufen im Schnellcheck „Immobilien funktionieren nicht nur in Berlin oder München“

Als Immobilienbesitzer ist man gebunden und Wohnungen, die nicht in einem Szeneviertel liegen, kann man komplett vergessen? Was an gängigen Vorurteilen dran ist und wie man beim Kauf der ersten Wohnung vorgeht, erzählt „Mrs. Property“ Maike Kipker in der sechsten Folge von „She Speaks Finance“.