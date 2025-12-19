Immobilien waren schon einmal deutlich teurer – das gilt für viele deutsche Städte. Das Portal Immowelt hat untersucht, wie sich die Preise von Eigentumswohnungen entwickelt haben.

Manchmal lohnt es sich, mit einem großen Projekt etwas abzuwarten: Wer vor drei Jahren den Kauf einer Eigentumswohnung verschoben hat, kann heute in vielen deutschen Städten kräftig sparen. Eine Analyse des Immobilienportals Immowelt zeigt, dass in 63 von 80 untersuchten Großstädten die Preise noch immer unter dem Höchststand vom Sommer 2022 liegen – teilweise um fünfstellige Summen.

In München spart man fast einen Kleinwagen

Besonders drastisch fällt die Korrektur in der bayerischen Landeshauptstadt aus. Eine 75-Quadratmeter-Wohnung kostet dort laut Immoweltanalyse aktuell rund 617.000 Euro. Im Juni 2022, als der Markt seinen Zenit erreichte, mussten Käufer noch etwa 700.000 Euro auf den Tisch legen. Die Differenz: satte 83.000 Euro – ungefähr der Preis eines gut ausgestatteten Mittelklassewagens.

Auch Stuttgart-Käufer dürften aufatmen. Statt 401.000 Euro werden für eine vergleichbare Wohnung nur noch 337.000 Euro fällig. Das macht 64.000 Euro weniger – eine Summe, die für viele Haushalte den Unterschied zwischen „knapp nicht leistbar“ und „gerade noch machbar“ ausmachen könnte.

Im bayerischen Fürth beträgt die Ersparnis immerhin 47.000 Euro, und auch in Hamburg und Frankfurt sind die Preise um fünfstellige Beträge gefallen. „Die Kaufpreise liegen in den meisten deutschen Großstädten weiterhin spürbar unter dem Rekordniveau“, bestätigt Immowelt-Geschäftsführer Robert Wagner.

Prozentual trifft es auch günstigere Regionen hart

Interessant wird es, wenn man nicht nur auf die absoluten Zahlen schaut. Denn auch in deutlich günstigeren Städten hat die Korrektur zugeschlagen – prozentual sogar noch stärker. In Chemnitz etwa sind die Preise um 14 Prozent eingebrochen, einer der stärksten Rückgänge im gesamten Bundesgebiet. Zwar bedeutet das in absoluten Zahlen „nur“ minus 17.000 Euro, doch bei einem niedrigen Ausgangsniveau wirkt sich jeder Euro mehr aus.

Aber Vorsicht: Nicht überall wird es günstiger

Doch der bundesweite Trend kennt Ausnahmen. In 17 der 80 untersuchten Städte haben die Preise das Niveau von 2022 bereits wieder übertroffen – manche sogar deutlich. Bonn (+7,2 Prozent), Jena (+6,5 Prozent) und Kaiserslautern (+9,7 Prozent) führen diese Liste an: Dort müssen Käufer heute bis zu 22.000 Euro mehr investieren als noch im Boom-Sommer 2022.

Auch in Recklinghausen (+7,4 Prozent) und Gelsenkirchen (+7,4 Prozent) ist es teurer geworden. Der Markt zeigt sich also regional höchst unterschiedlich – während in manchen Städten die Korrektur anhält, hat andernorts längst eine neue Aufwärtsbewegung eingesetzt.

Für die Analyse hat Immowelt die Angebotspreise einer Musterwohnung verglichen: 75 Quadratmeter, drei Zimmer, erste Etage, Baujahr 1990er-Jahre. Die Daten stammen aus November 2025 und Juni 2022 und basieren auf Inseraten in 80 deutschen Großstädten.

In unserer Bilderstrecke finden Sie die elf deutschen Städte, in denen die Wohnungspreise seit dem Immobilien-Peak im Juni 2022 um mindestens 10 Prozent eingebrochen sind.

