Redaktion 16.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Immobilienkredite im Vergleich Dr. Klein: So finanzieren die Deutschen

Dank der niedrigen Zinsen sind Baufinanzierungen so gefragt wie nie. Viele Deutsche investieren in eine eigene Immobilie – sei es als Eigenheim oder als Kapitalanlage. Was hat sich bei Baufinanzierungen seit 2011 verändert? Wie viel investieren die Deutschen in die eigenen vier Wände? Wie hat sich das durchschnittliche Alter der Bauherren und Käufer in der Niedrigzinsphase entwickelt? Und worin unterscheiden sich Selbstnutzer und Vermieter? Dr. Klein hat die Daten aus rund 120.000 vermittelten Baufinanzierungen analysiert.