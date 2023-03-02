Volkswirt Johannes Mayr
Zinsanstieg: Crasht jetzt der Immobilienmarkt?
Der Immobilienmarkt war über die vergangenen Jahre eine zentrale Stütze des globalen Konjunktur- und Finanzzyklus und hat enorme gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Die aktuelle Preiskorrektur schürt deshalb Sorgen vor einem Absturz. Denn der Markt ist aus Sicht vieler Beobachter deutlich überbewertet. Allein 2021 und im ersten Halbjahr 2022 legten die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland um jeweils rund 10 Prozent zu und haben sich damit seit 2010 in etwa verdoppelt. Die Mieten sind in dieser Zeit nur halb so stark gestiegen. Nun hat der Zyklus jedoch gedreht. In vielen Regionen sinken die Preise bereits.