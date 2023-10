Die Preise für Wohnimmobilien sind gefallen – allerdings flachte die Kurve zuletzt deutlich ab. In einer deutschen Metropole sind die Preise jüngst sogar schon wieder gestiegen. Bei den Mieten zeigt sich ein gemischtes Bild. Hier kommen die jüngsten Preistrends, die das Portal Immowelt ermittelt hat.

Die Preise für Wohnimmobilien sind gefallen – allerdings längst nicht so stark, wie es sich manch ein potenzieller Käufer erhofft haben könnte. So hat sich seit dem Ende der Nullzinsphase im vergangenen Jahr die Preiskurve bei Wohnimmobilien zwar nach unten geneigt, im laufenden Jahr ist sie jedoch bereits recht flach geworden. Wo es noch Preisrückgänge gibt, sind sie minimal.

Das Immobilienportal Immowelt hat sich die Preisentwicklung von Bestands-Eigentumswohnungen im dritten Jahresquartal 2023 angesehen. Demnach sind in 13 von 14 deutschen Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohnern die Wohnungspreise zwischen Juli und Oktober zwar weiterhin leicht zurückgegangen – in München um 1,2 Prozent, in Hamburg und Berlin um 1,3 Prozent. Dagegen verzeichnete Bremen bereits wieder einen leichten Anstieg – um 1,1 Prozent.

Der Markt habe sich auf die veränderten Rahmenbedingungen eingestellt, beobachtet man bei Immowelt. Mit den Rahmenbedingungen ist das Zinsumfeld gemeint: Die EZB hat den Leitzins seit Juni letzten Jahres in zeitlich schneller Folge von 0 auf 4,5 Prozent hinaufgesetzt. Mit den gestiegenen Zinsen verteuern sich auch Immobilienkredite. Immer weniger Hausinteressenten können sich deshalb leisten, Geld für den Haus- oder Wohnungskauf aufzunehmen.

Als Folge der geringeren Nachfrage schoss zuletzt die Zahl der Angebote in die Höhe: Zwischen dem 2. Quartal 2021 und dem 2. Quartal 2023 hat sich die Anzahl der auf Immowelt zum Kauf angebotenen Immobilien mit einem Plus von 132 Prozent mehr als verdoppelt.

So haben sich die Kaufpreise für Bestandswohnungen zwischen Juli und Oktober 2024 entwickelt

Die Grafik zeigt die Angebotspreise, die Verkäufer bei Immowelt angeben

Grafik Trends bei den Quadratmeterpreisen von Eigentumswohnungen auf dem Portal Immowelt © Immowelt

Als Referenzobjekt, um Kaufpreise zu messen, wurde eine 75 Quadratmeter große Drei-Zimmer Standardwohnung, gebaut in den 1990er Jahre und gelegen im ersten Stock, herangezogen. Um die Preise vergleichbar zu machen, wurde bei der Berechnung eine sogenannte „hedonische Anpassungsmethode“ verwendet.

Dass die Preisdynamik seit einem Peak bei den Immobilienpreisen im vergangenen Jahr vielerorts wieder nach unten zeigt, verdeutlicht die Entwicklung in den fünf größten deutschen Städten. Auch für diese legt Immowelt Zahlen vor.

Entwicklung der Quadratmeterpreise von Eigentumswohnungen in den deutschen Top-5-Städten

Grafik Entwicklung der Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen in den deutschen Top-5-Städten © Immowelt

Betrachtet man dagegen die Mietpreise, die in den 14 Metropolen aufgerufen werden, ergibt sich ein anderes Bild. Dort hielten sich Preisanstiege und Preisrückgänge im vergangenen Quartal die Waage.

Auch hier geht Immowelt von einer 75 Quadratmeter großen Standardwohnung aus den 1990er Jahren, gelegen im ersten Stock, aus.

Bei den Mieten zeigt sich folgendes Bild: München ist für Mieter trotz eines leichten Preisrückgangs im dritten Quartal bereits seit Längerem und auch weiterhin am teuersten. Dort werden für einen Quadratmeter der betrachteten Standardwohnung 16,90 Euro Miete fällig. Den größten Preisanstieg verzeichnete zuletzt Nürnberg (plus 1,2 Prozent auf 10,32 Euro pro Quadratmeter), den deutlichsten Rückgang Frankfurt (minus 2,6 Prozent Rückgang auf 12,10 Euro pro Quadratmeter).

So haben sich die Mietpreise für Wohnungen zwischen Juli und Oktober 2024 entwickelt

Die Grafik zeigt die Angebotspreise, die Vermieter bei Immowelt angeben

Grafik Trends bei den Mieten in 14 deutschen Metropolen im dritten Jahresquartal 2023 © Immowelt

Immowelt hat in seiner jüngsten Mieten-Auswertung jedoch nicht nur die Preise gemessen, sondern auch ermittelt, wie lange es dauert, bis eine inserierte Wohnung einen Mieter findet. Demnach hat die verschärfte Wohnungsknappheit in deutschen Großstädten dafür gesorgt, dass auch Mietangebote im Internet immer schneller wieder offline genommen werden. Das geschieht vermutlich dann, wenn ein Mieter gefunden beziehungsweise ein Mietvertrag unterschrieben wurde, nimmt man bei Immowelt an.

Inserierte Mietwohnungen in beliebten Lagen werden demnach heute deutlich schneller vergeben als noch vor zwei Jahren. Während die mittlere Vermarktungsdauer aller Mietobjekte auf dem Portal weiterhin bei 15 Tagen liegt, hat sich diese Dauer in den hochpreisigen Großstädten Berlin, Frankfurt, Hamburg und München zuletzt deutlich verkürzt – auf mittlerweile nur noch acht Tage.