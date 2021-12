Commerz Real 17.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Immobilienmarkt Deutschland „Einige Käufer werden auf die Nase fallen“

Die Immobilienpreise in den großen deutschen Städten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – aber wie weit ist diese Entwicklung vergleichbar mit der Situation in Irland, Spanien und den USA, wo das Platzen der Immobilienblase zur Weltwirtschaftskrise 2008 geführt hat? Axel Drwenski, Leiter Real Estate Markets Strategie und Research bei Commerz Real kommentiert.