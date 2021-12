Immobilienmarkt Deutschland „Interessante Lagen außerhalb klassischer Speckgürtel“

In Deutschlands Metropolen sind Wohnungen in den vergangenen Jahren besonders teuer geworden. Aber „auch in Zeiten steigender Immobilienpreise lässt sich der Traum von den eigenen vier Wänden in die Tat umsetzen“, erklärt Robert Annabrunner, Bereichsleiter Drittvertrieb der DSL Bank.