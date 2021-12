Immobilienmarkt Düsseldorf und Rhein-Ruhr: Von der Kö bis in den Pütt

Blick auf die Neubaumeile am Duisburger Innenhafen,

wo in den vergangenen Jahren viele Büros und Wohnungen

errichtet wurden. Wer am Innenhafen wohnen will, zahlt für

eine 117 Quadratmeter große 3,5-Zimmer-Wohnung

rund 270.000 Euro. Quelle: Wikipedia