Am deutschen Immobilienmarkt zeichnet sich nach Jahren der Verunsicherung eine positive Trendwende ab. Die aktuelle Leistbarkeitsstudie der Interhyp-Gruppe zeigt, dass die Deutschen den Immobilienmarkt wieder attraktiver einschätzen als in den vergangenen Jahren seit der Zinswende 2022.

Mehr als die Hälfte der Befragten schätzen es als mittel oder leicht ein, sich in ihrer Region eine Immobilie leisten zu können. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von neun Prozentpunkten. Für potenzielle Käufer in den nächsten beiden Jahren ist dieser Wert sogar noch höher. Mit 56 Prozent stellte die Studie in diesem Bereich einen Anstieg von 12 Prozentpunkten fest. Immobilieninteressierte scheinen nach der Zinswende wieder zuversichtlicher zu werden.

Immobilienmarkt 2024: Optimismus kehrt zurück

Die Gründe für den wiedergewonnenen Optimismus sind vielfältig. Während im Vorjahr noch jeder zweite Befragte den Markt als überdreht oder überhitzt beschrieb, trifft diese Einschätzung nun nur noch auf jeden Dritten zu. 54 Prozent der Teilnehmer sehen nunmehr Verhandlungsspielraum bei Immobilienpreisen – ein Anstieg von 14 Prozent zum Vorjahr.

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp-Gruppe, betont jedoch, dass die positivere Marktwahrnehmung nicht automatisch zu konkretem Handeln führt. „Am Anfang steht eine genaue Analyse, wie viel Haus ich mir eigentlich leisten kann. Gerade einmal 34 Prozent der Befragten machen eine solche Analyse und haben sich ihre finanziellen Möglichkeiten im Detail durchgerechnet. Das sind aus meiner Sicht noch deutlich zu wenige Menschen.“

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Unterschätzte Chancen für Käufer

Obwohl 53 Prozent der Befragten den Kauf einer unsanierten Bestandsimmobilie kategorisch ausschließen, sieht der Experte hier großes Potenzial. „Dabei können Immobilien mit einer niedrigeren Energieeffizienz eine attraktive Einstiegschance in den Markt bieten. Hier lassen sich deutliche Preisabschläge erzielen“, argumentiert er. Eine umfassende Beratung und die sorgfältige Kalkulation der Sanierungskosten sei aber ebenso von großer Bedeutung.

Die Zinsen für zehnjährige Darlehen werden sich laut Utecht zukünftig in einem Korridor zwischen 3,5 und 4 Prozent bewegen. Während sich die Teuerungsrate dem anvisierten Wert von 2 Prozent annähert, machen sich zunehmend die Auswirkungen von Lohnzuwächsen bemerkbar. In der Summe dürfte die Leistbarkeit auf dem aktuellen – und damit im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verbesserten – Niveau bleiben.

Aufschwung am deutschen Immobilienmarkt erwartet

Trotz der positiven Entwicklungen bleiben jedoch einige Herausforderungen, wie etwa der nach wie vor schleppende Neubau, bestehen. Dennoch hat eine sanfte Erholung eingesetzt, die durch niedrigere Immobilienpreise, bessere Verhandlungsmöglichkeiten und ein größeres Angebot an attraktiven Immobilien gestützt wird.

Die Studie zeigt deutlich, dass sich der Immobilienmarkt in einer Phase des Wandels befindet. Für Kaufinteressierte bieten sich wieder mehr Chancen, so die Untersuchung. Die verbesserte Marktwahrnehmung könnte den Weg für eine Belebung des Immobilienmarktes in den kommenden Monaten ebnen.