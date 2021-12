Redaktion 23.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Immobilienmarkt Wo die teuersten Villen Deutschlands stehen

Sechs Millionen für ein Einfamilienhaus? Werden in Köln gezahlt. Die Preise für Edel-Immobilien steigen rasant und die Nachfrage ebenfalls. An diesen Orten greifen Deutschlands Reiche besonders tief in die Tasche.