Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Lange
Die Baukrise stresst Mieter und Politiker
Christoph Swonke, Thorsten Lange
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In Deutschland bremsen kräftig gestiegene Finanzierungskosten den Wohnungsbau. Gleichzeitig steigt der Bedarf durch die hohe Zuwanderung. Hier sagen Thorsten Lange und Christoph Swonke von der DZ Bank, was der Staat tun kann.
Deutschlands größte Wohnungsgesellschaft Vonovia will im laufenden Jahr keine Neubauprojekte auflegen. Baukosten und Zinsen sind so stark gestiegen, dass für eine Neubauwohnung statt einer bislang veranschlagten Nettomiete von 12 Euro nun eher 20 Euro je Quadratmeter angesetzt werden müssten. Doch das können potenzielle Mieter nicht zahlen.
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Über die Autoren
Christoph Swonke ist seit dem Jahr 2012 im volkswirtschaftlichen Research der DZ Bank tätig. Swonke absolvierte eine Bankausbildung und studierte Volkwirtschaftslehre an der Georg-August-Universität in Göttingen.
Thorsten Lange ist Analyst bei der DZ Bank. Lange studierte Betriebswirtschaftslehe an der Universität Trier.