Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Lange
Das Marktumfeld für Immobilien wandelt sich komplett
Der Immobilienmarkt gerät immer mehr ins Wanken. Aufgrund des E-Commerce- und Homeoffice-Trends sinkt der Flächenbedarf, hohe Zinsen verteuern Finanzierungen und der Klimawandel erfordert Investitionen in Energieeffizienz und Heiztechnik.
Das Image von Immobilien hat zuletzt ordentlich gelitten. Statt eines soliden Fundaments für die Altersvorsorge scheinen Immobilien zum Fass ohne Boden zu werden. Die Gründe sind vor allem teure Anschlussfinanzierungen sowie hohe Investitionen in neue Heizungen und energetische Sanierungen.