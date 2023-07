Das Marktumfeld für Immobilien wandelt sich komplett

Das Image von Immobilien hat zuletzt ordentlich gelitten. Statt eines soliden Fundaments für die Altersvorsorge scheinen Immobilien zum Fass ohne Boden zu werden. Die Gründe sind vor allem teure Anschlussfinanzierungen sowie hohe Investitionen in neue Heizungen und energetische Sanierungen. Zudem haben sich innerhalb weniger Jahre die Anforderungen wie auch der Bedarf an Immobilien erheblich verändert. Was ist los am Immobilienmarkt? >>>Vergrößern Quellen: Vdp, EZB, Refinitiv Das Zinsplus stellt eine Belastung für den fremdkapitallastigen Immobilienmarkt dar. So wurde der EZB-Leitzins, der zwischen 2014 und Mitte 2022 noch bei 0 Prozent lag, seitdem...

Das Image von Immobilien hat zuletzt ordentlich gelitten. Statt eines soliden Fundaments für die Altersvorsorge scheinen Immobilien zum Fass ohne Boden zu werden. Die Gründe sind vor allem teure Anschlussfinanzierungen sowie hohe Investitionen in neue Heizungen und energetische Sanierungen.

Zudem haben sich innerhalb weniger Jahre die Anforderungen wie auch der Bedarf an Immobilien erheblich verändert. Was ist los am Immobilienmarkt?

Quellen: Vdp, EZB, Refinitiv

Das Zinsplus stellt eine Belastung für den fremdkapitallastigen Immobilienmarkt dar. So wurde der EZB-Leitzins, der zwischen 2014 und Mitte 2022 noch bei 0 Prozent lag, seitdem in acht Schritten auf 4 Prozent anhoben. Zumindest ein weiterer Zinsschritt, vermutlich um 25 Basispunkte, wird noch erwartet.

Die langfristigen Finanzierungskonditionen sind in einem vergleichbaren Umfang gestiegen und haben damit den in mehr als einer Dekade vollzogenen Rückgang in nur einem Jahr wettgemacht. Die Preise für Wohn- und Gewerbeimmobilien haben sich durch den Zinsrückgang zum Teil mehr als verdoppelt. Jetzt sinken sie zwar, das Niveau ist aber wesentlich höher als vor zehn Jahren.

E-Commerce, Homeoffice und der demografische Wandel ändern das Marktumfeld

Das Umfeld für Immobilien hat sich aber nicht nur durch den Zinsanstieg gewandelt. Weitreichender sind die gewandelten Anforderungen an Immobilien durch E-Commerce, Homeoffice und die alternde Gesellschaft. Außerdem stellt der Klimawandel aufgrund der hohen Klimagasemissionen von Immobilien eine enorme Herausforderung dar. Damit die Klimaneutralität in wenigen Jahren und die heutigen Anforderungen der Nutzer erfüllt werden, sind enorme Investitionen in den Immobilienbestand erforderlich, die sich aber nicht oder nur teilweise in höheren Mieten niederschlagen. Angesichts der nun viel höheren Finanzierungskosten ist die wirtschaftliche Umsetzung des Transformationsprozesses eine erhebliche Hürde.

Rapide gestiegene Bau- und Unterhaltskosten kommen noch hinzu und haben in Verbindung mit den vervielfachten Finanzierungskosten den Neubau abgewürgt. Geld für den Neubau fehlt aber auch, weil Wohnungsgesellschaften bei Anschlussfinanzierungen deutlich höhere Zinsen zahlen und hohe Summen in die energetische Bestandssanierung stecken müssen. Dabei steigt der Wohnbedarf durch die hohe Zuwanderung, die allein mit Blick auf den Arbeitskräftebedarf weiterhin ausgeprägt ausfallen dürfte, erheblich an. Zudem fehlen moderne Bürogebäude, die den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt gerecht werden.

Quellen: Vdp, Destatis

Die Einflussfaktoren auf die Miet- und Preisentwicklung wirken sich zugleich auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite aus. Zudem nimmt die Differenzierung zwischen den einzelnen Marktsegmenten wie auch innerhalb der Marktsegmente je nach Qualität, Energieeffizienz und Lage der Immobilien zu. Bei schlechterer Energieeffizienz geben die Preise stärker nach, weil hohe Sanierungskosten anfallen können.

Weil die Preise älterer Immobilien ohnehin niedriger sind, wirkt sich hier ein hoher Investitionsbedarf überproportional preisdämpfend aus. Zudem hat die Unsicherheit über die weitere Immobilienmarktentwicklung zugenommen, was sich etwa in der Besorgnis über die Solidität von Gewerbeimmobilienfinanzierungen niederschlägt.

Eine Besonderheit im aktuellen Marktumfeld ist die gegenüber den Preisen in weiten Teilen des Immobilienmarktes gegenläufige Mietentwicklung. Denn während die Preise im schwachen Marktumfeld sinken, treibt der hohe Bedarf an Wohnungen, modernen Büros oder Logistikflächen die Mieten mit Tempo in die Höhe.

Eine Ausnahme bilden Handelsimmobilien außerhalb der Nahversorgung. Hier geben die Mieten aufgrund des sinkenden Flächenbedarfs weiter nach. Sie beschleunigen damit den Preisrückgang von Handelsimmobilien, während die steigenden Mieten in den anderen Marktsegmenten die Bewertungen stützen.

Neben dem Klima ist der demografische Wandel die zweite Herausforderung, die den Immobilienmarkt in den kommenden Jahren umtreiben wird. Mit den Babyboomern erreichen allmählich die mit Abstand am stärksten besetzten Jahrgänge das Seniorenalter. Auf die Einwohnerzahl insgesamt sind die Auswirkungen erst einmal gering, allerdings steigt der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung merklich an. Das wiederum hat erhebliche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt.

Durch den Ruhestand sinkt zunächst die Zahl der Berufstätigen, entsprechend werden weniger Büros benötigt. Einige Jahre später steigt der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen sowie Pflegeplätzen kräftig an. Wie groß der Bedarf für die freiwerdenden Wohnungen und Häuser ausfällt, hängt von der Zuwanderung ab. Der Einzelhandel könnte möglicherweise profitieren, wenn die oft finanziell gut situierten Babyboomer durch den Ruhestand viel Zeit zum Shoppen haben.