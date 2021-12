Redaktion 08.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Immobilienmarktbericht 2015 Das Eigenheim wird noch teurer

Seit 2009 werden Häuser und Wohnungen immer teurer. In Großstädten im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr. Das ist das Ergebnis des Immobilienmarktberichts 2015, den die amtlichen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung erstellt haben. Wie es an den Wohnungsmärkten weitegeht.