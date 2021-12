Immobilienpreise „Betongold bleibt eine sehr interessante Anlageform“

Der Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace-Finanzmarktplatzes. Der EPX wurde im Jahr 2005 gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR entwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindex besteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- und Neubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen.

Auch im März sind die Preise für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser weiter gestiegen. Allerdings fiel der Anstieg Prozent nicht mehr so hoch aus wie in den Vormonaten.Die Preisindizes für Eigentumswohnungen und Neubauhäuser hingegen gingen laut der aktuellen Auswertung des Europace Hauspreisindex EPX leicht zurück. Der Gesamtindex veränderte sich im Ergebnis praktisch nicht.„Auch bei Betrachtung des aussagekräftigeren Vergleichs zum Vorjahresmonat zeigt sich, dass die Preise von Bestandsimmobilien am stärksten zugelegt haben“, erklärt Europace-Vorstandsvorsitzender Thilo Wiegand.Eigentumswohnungen folgen knapp dahinter, während neue Ein- und Zweifamilienhäuser in den vergangenen zwölf Monaten im bundesdeutschen Durchschnitt kaum teurer geworden sind.