Wohnen in Deutschland So stark sinken die Immobilienpreise

In Deutschland fallen die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser. Anders sieht es jedoch bei den Mieten aus. Aktuelle Daten des Marktforschungsinstituts Empirica geben Einblick in den Kostentrend auf dem Immobilienmarkt.

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Eigentumswohnungen kosteten in Deutschland im vierten Quartal 2022 im Schnitt 3.372 Euro pro Quadratmeter, im dritten Quartal schlugen dafür 3.364 zu Buche. Für Ein- und Zweifamilienhäuser zahlten Käufer im vierten Quartal 3.743 Euro, im dritten Quartal kosteten die Immobilien 3.838 Euro. Die Mietpreise lagen im vierten Quartal in der Bundesrepublik bei 9,40 Euro pro Quadratmeter. Im dritten Quartal rangierten sie bei 9,30 Euro. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Berliner Marktforschungsinstituts Empirica hervor.

Dort heißt es: „Die Zinsen sind gestiegen, aber die Preise für Wohnimmobilien brechen nicht wirklich ein. Im Ergebnis geht die Erschwinglichkeit von Wohneigentum gegen Null, weil die erforderlichen Finanzierungskosten explodieren. Die Preise bleiben weitgehend stabil, weil die Knappheit steigt. Denn zum einen nimmt die Nachfrage infolge der Auslandszuwanderung und Binnenwanderung weiter zu. Zum anderen ist das Angebot durch Lieferengpässe und Personalmangel ausgebremst.“