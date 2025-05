in Wohnimmobilien

Eine Auswertung von Kaufpreisen in acht europäischen Ländern zeigt, in welchen Städten Wohnungen besonders teuer sind. Deutschland landet gleich dreimal in den Top Ten.

Deutschland dreimal in den Top Ten

Deutschlands Großstädte zählen bei den Wohnungspreisen zu den teuersten Metropolen Europas. Das geht aus dem Wohnimmobilien-Preisreport von Remax hervor, für den das Maklernetzwerk eigene Daten zu Kaufpreisen für Eigentumswohnungen in acht Ländern ausgewertet hat. Ins Ranking eingeflossen sind neben Deutschland auch Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien, Tschechien und die Türkei. Hochpreisige Metropolen wie Paris, London und Zürich fehlen daher in der Auswertung.

In einer deutschen Stadt kratzt der Quadratmeterpreis sogar an der Marke von 10.000 Euro, die damit mit großem Abstand auf dem Spitzenplatz landet. Insgesamt sind die Immobilienpreise der Auswertung zufolge in Deutschland im vergangenen Jahr leicht gesunken – bei Wohnungen ging es im Schnitt um 5 Prozent nach unten, die Hauspreise sanken um 1 Prozent.

Wettbewerb kehrt auf den Immobilienmarkt zurück

Die Preisnachlässe sorgten den Immobilienexperten zufolge aber auch für deutlich schnellere Verkäufe: So waren die Häuser und Wohnungen im Schnitt 48 Tage kürzer auf dem Markt. „Mit den gesunkenen Kaufpreisen kehrt der Wettbewerb auf den Immobilienmarkt zurück, weil es für einzelne Objekte nun wieder mehr Interessenten gibt“, sagt Samina Julevic, Geschäftsführerin von Remax Deutschland. Im letzten Quartal des Jahres habe es aber bereits wieder Preissteigerungen gegeben.

In Deutschland ist Remax den Angaben zufolge mit etwa 200 Immobilienbüros und mehr als 850 Maklern vertreten. Weltweit arbeiten bei dem Netzwerk 144.000 Immobilienmakler in 9.000 Büros in mehr als 110 Ländern.

