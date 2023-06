Wohnungen und Häuser Frankfurt, München, Stuttgart: So stark geben die Immobilienpreise nun nach

Die Immobilienpreise in Deutschland haben in den letzten 10 Jahren einen bemerkenswerten Boom erlebt. Von der Küste bis zu den Alpen, von den pulsierenden Metropolen bis zu den Kleinstädten, überall schienen die Preise zu steigen. Ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen war wie eine Wette, bei der man nur gewinnen konnte.

Seit Ende 2022 rauschen die Immobilienpreise jedoch immer weiter in den Keller. Erst vor wenigen Tagen wurde der stärkste Preisrückgang für Wohnungen und Häuser seit 23 Jahren gemeldet. Im ersten Quartal des Jahres 2023 sanken die Wohnimmobilienpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Diese Kurve zeigt den Verlauf der Eigentumswohnungspreise in Deutschland © Dr. Klein

Die Immobilienpreise sinken dabei nicht nur auf dem Land oder in Regionen, die von Abwanderung betroffen sind. Auch in den großen Metropolen im Süden des Landes gibt es deutliche Rückgänge. Das zeigt eine aktuelle Studie von Dr. Klein, einem der größten Finanzdienstleister Deutschlands. Die Studie konzentriert sich vor allem auf die Immobilienpreise im ersten Quartal 2023 in den Städten München, Stuttgart und Frankfurt.

Die Ergebnisse im Überblick gibt es auf den folgenden Seiten.