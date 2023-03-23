Volkswirt Carsten Klude
Die Immobilienpreise müssen weiter sinken
Immobilien werden immer billiger. Dennoch ist ein Eigenheim für viele Menschen wegen der hohen Kreditkosten inzwischen unerschwinglich. Hier erklären Carsten Klude vom Bankhaus M.M.Warburg und Peter Seppelfricke von der Hochschule Osnabrück, wie sich die Inflation auf den Häuser- und Wohnungsmarkt auswirkt.
Die Immobilienpreise sinken im Zuge der Zinswende, allerdings verschlechtern sich auch die Konditionen für Kreditnehmer. Wer heute ein Darlehen für ein Eigenheim aufnehmen will, muss mit einigen hundert Euro mehr Kreditkosten pro Monat rechnen. Damit sich der Haus- oder Wohnungskauf wieder lohnt, müssten die Immobilienpreise demensprechend weiter fallen.