ImmobilienScout24-Gründer steigt bei Who Finance ein

„Mit ImmobilienScout haben wir die Immobiliensuche revolutioniert. Aus meiner Sicht hat whofinance.de das Potenzial, die Suche nach Finanzberatung komplett auf den Kopf zu stellen“, so Böhm zu seinem Einstieg.



Bei dem im Jahr 2007 gegründeten Bewertungsportal Who Finance finden Verbraucher Bewertungen über Berater bei Banken, Sparkassen und Versicherungen in Deutschland und können selbst Bewertungen über ihren Berater abgeben. Dabei werden Servicequalität, Angebotsqualität und Beratungskompetenz abgefragt. Die Nutzer tragen somit selbst zu mehr Transparenz und Qualität in der Finanzwelt bei.



Who Finance veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Bestenlisten. Jüngst wurden die besten Berater der gemeinsam mit DAS INVESTMENT durchgeführten Aktion „Deutschland verdient mehr“ präsentiert. Derzeit sind auf whofinance.de mehr als 1.500 Berater gelistet, die von mehr als 6.500 Kunden bewertet wurden.

„In den letzten zwei Jahren ist es uns gelungen, Berater von nahezu allen großen Banken, Versicherungen, und unabhängigen Finanzdienstleistern auf unsere Plattform zu bekommen. Jetzt müssen wir Online mehr Gas geben“, so Geschäftsführer Mustafa Behan, der vor der Gründung von Who Finance bei McKinsey, der Deutschen Bank und zuletzt als Executive Director bei Fidelity Investments tätig war. Mehr zum Konzept der Berater-Bewertungsplattform im Interview mit Mustafa Behan: „Finanzberatung ist Grundversorgung“