Trendumkehr am Immobilienmarkt: Nachdem die Angebotspreise im vierten Quartal des vergangenen Jahres bis zu 10 Prozent gesunken waren, geht es laut dem Wohnbarometer der Immobilienplattform Immoscout 24 im ersten Quartal 2023 stellenweise wieder aufwärts. „In den Metropolen sehen wir, dass die Nachfrage bei Kaufinteressierten weiter anzieht“, so Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout 24. Was sich auch in den Angebotspreisen widerspiegele: Diese stabilisierten sich und verzeichneten in fünf der sieben größten Metropolen leicht positive Wachstumsraten. „Kaufinteressierte sollten demnach nicht zu lange auf weiter sinkende Preise spekulieren“, so die Immobilienspezialistin.

Nachfrage nach Eigentumswohnungen steigt an

In sechs der sieben größten deutschen Städte steigt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen an. Die Ausnahme bildet im Bereich der Bestandswohnungen Berlin mit minus 2 Prozent und im Bereich der Neubauwohnungen Köln mit minus 3 Prozent.

Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern steigt in vier der sieben Metropolen leicht an. Dazu gehören:

München

Hamburg

Frankfurt am Main

Köln

In den anderen drei Metropolen geht die Nachfrage ein wenig zurück.

Aber: In allen Metropolen bleibt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern knapp unter dem Niveau des ersten Quartals 2022.

Immobilienpreise steigen deutschlandweit wieder an

Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen wachsen sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauimmobilien im ersten Quartal deutschlandweit um 2,3 Prozent.

Zum Vergleich: Im Vorquartal lag die Preisentwicklung für Bestandswohnungen zum Kauf noch bei minus 4,3 Prozent und für Neubauwohnungen bei minus 6,4 Prozent.

Bei Einfamilienhäusern folgen die Angebotspreise gegenüber dem Vorquartal mit plus 0,4 Prozent für Bestandsimmobilien und plus 0,2 Prozent im Neubau einer Seitwärtsbewegung.

Dennoch liegen die Angebotspreise für den Bestand bei Einfamilienhäusern 1,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau, im Neubau jedoch 2,9 Prozent darüber.

Über die Analyse:

Das Immoscout 24 Wohnbarometer gibt die Preisentwicklung in realen Angebotspreisen wieder, ergänzt um einen Indikator zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Die Datenbasis umfasst über 8,5 Millionen Inserate der letzten fünf Jahre auf Immoscout 24. Für Wohnungen zum Kauf wird eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche zugrunde gelegt. Das betrachtete Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter Wohnfläche und einen Grundstücksanteil von 600 Quadratmetern. Die Kategorie Neubau enthält alle Angebote mit einem Baualter von maximal zwei Jahren zum jeweiligen Bestimmungszeitpunkt. Die aktuellen Angebotskaufpreise beziehen sich immer auf den letzten Datenpunkt im Marktreport und stehen damit für den Angebotspreis im ersten Quartal 2023.

