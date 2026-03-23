In diesen Mittelstädten steigen die Mieten am stärksten
Nicht nur in Deutschlands Metropolen geht es für die Mietpreise stetig hinauf – auch in regionalen Zentren abseits der Top-7-Städte wird es für Mieter teurer.
Eine aktuelle Analyse von Immoscout24 zeigt: In den 118 untersuchten sogenannten B-, C- und D-Städten sind die Angebotsmieten im Jahresvergleich durchschnittlich um 4,3 Prozent gestiegen. Die Nachfrage legte gegenüber dem Vorquartal zu Jahresbeginn 2026 im Schnitt sogar um 23 Prozent zu.
Frankfurt (Oder) liegt bei Mietsteigerungen vorn
Bei der Preisentwicklung liegt Frankfurt (Oder) mit einem Anstieg von 10,4 Prozent im Jahresvergleich klar vorne – obwohl die Angebotsmiete mit 8,06 Euro weiterhin unter dem Durchschnitt liegt. Auch in Lübeck, Fürth und Bayreuth sind die Mieten deutlich gestiegen.
Wo die Nachfrage am stärksten anzieht
Den größten Nachfrageschub – gemessen an den Anfragen über das Portal – verzeichnet Rosenheim mit einem Plus von 62 Prozent bei einem bereits hohen Mietniveau von 13,02 Euro pro Quadratmeter. Dahinter folgen Offenbach am Main (+47 Prozent) und Paderborn (+46 Prozent).
Bemerkenswert: In Düren, Frankfurt (Oder), Coburg und Paderborn liegt das Nachfragewachstum jeweils über 40 Prozent – bei Angebotsmieten von unter 9 Euro pro Quadratmeter. Dort trifft also stark steigendes Interesse auf noch vergleichsweise erschwingliche Mieten.
Höchste Mietniveaus im Süden Deutschlands
Die teuersten Mietmärkte unter den mittelgroßen Städten sind im Süden Deutschlands zu finden: Konstanz, Tübingen, und Rosenheim führen das Ranking an. Unter diesen Hochpreisstandorten verzeichnet Augsburg mit +5,1 Prozent den stärksten Mietanstieg im Jahresvergleich.
„Es wird deutlich, wie stark der Druck auf den Mietmärkten inzwischen auch außerhalb der Metropolen ist. Umso wichtiger bleibt es, das Angebot auszuweiten und für ausreichend Wohnraum zu sorgen, damit die Märkte für Mieterinnen und Mieter bezahlbar und fair bleiben“, kommentiert Daniel Hendel, Geschäftsführer von Immoscout24, die Analyse.
Auch bei Immobilienkäufern werden Mittelstädte beliebter, wie eine weitere Auswertung der Plattform gezeigt hat. Die Nachfrage ist jüngst stark gestiegen, teils hinken jedoch die Preise noch hinterher.