Städte abseits der Metropolen sind bei Immobilienkäufern gefragt. Eine Analyse von Immoscout24 zeigt, an welchen Orten die Nachfrage stark steigt und die Preise hinterherhinken.

Neubauwohnungen in Bamberg – in der bayerischen Stadt ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen jüngst besonders stark gestiegen.

Urbane Infrastruktur, aber niedrigere Preise: In Zentren und Universitätsstädten abseits der Metropolen steigt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Laut einer aktuellen Auswertung von Immoscout24, die 118 sogenannte B-, C- und D-Städte umfasst, stieg das Kaufinteresse für Bestandswohnungen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 im Schnitt um 14 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2025. Die Kaufpreise legten im Jahresvergleich hingegen nur um durchschnittlich 2,4 Prozent zu.

Besonders auffällig ist die Entwicklung in einigen mittelgroßen Städten. Den stärksten Nachfrageanstieg – gemessen an den Anfragen für Kaufangebote – verzeichnet Minden mit einem Plus von 95 Prozent bei einem vergleichsweise niedrigen Preisniveau von 2.059 Euro pro Quadratmeter. Auch Bottrop sticht mit einem Anstieg von 60 Prozent und Quadratmeterpreisen von 2.469 Euro hervor. In Bamberg ist die Nachfrage um 55 Prozent gestiegen, bei Durchschnittspreisen von 3.882 Euro pro Quadratmeter.

Bamberg, Passau, Würzburg: Nachfrage weit vor den Preisen

„In vielen mittelgroßen Städten steigt die Nachfrage deutlich schneller als die Preise. Das sehen wir besonders in Zentren mit guter Infrastruktur“, sagt Daniel Hendel, Geschäftsführer von Immoscout24. Wer dort kaufen wolle, treffe aktuell auf ein Marktumfeld „mit steigender Nachfragedynamik, aber noch moderaten Preisbewegungen“.

Das trifft besonders stark auf Bamberg zu: Die Nachfrage wuchs mehr als doppelt so stark wie im Gesamtdurchschnitt der B- bis D-Städte, während die Kaufpreise im Jahresvergleich lediglich um 0,4 Prozent zulegten – eine Differenz von rund 55 Prozentpunkten. Noch deutlicher ist das Missverhältnis in Passau: Dort sank der Kaufpreis im Jahresvergleich sogar um 1,8 Prozent, während das Kaufinteresse um 50 Prozent anzog. Ähnliches gilt für Moers und Würzburg.

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Der Nachfrageschub bleibt jedoch nicht auf preisgünstige Standorte beschränkt. Auch bereits relativ teure Städte wie Erlangen, Ingolstadt und Ulm zählen zu den Märkten, in denen das Kaufinteresse spürbar stärker wächst als die Preise.

Höchster Preisanstieg in Hagen – bei sinkender Nachfrage

Die Analyse zeigt aber auch: Nicht immer folgen die Preise der Nachfrage. In Hagen stiegen die Preise für Eigentumswohnungen mit 8,9 Prozent am stärksten unter allen untersuchten Städten – doch die Nachfrage sank gleichzeitig um 5 Prozent. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Siegen und Salzgitter.

Anders in Minden, Recklinghausen, und Mainz: Dort entwickelten sich sowohl die Kaufpreise als auch die Nachfrage überdurchschnittlich.