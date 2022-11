Standort Frankfurt Impact AM mit neuem Niederlassungsleiter

Der Fondsanbieter Impact Asset Management aus Österreich ernennt Florian Mende zum neuen Niederlassungsleiter für die deutsche Niederlassung in Frankfurt am Main. Er folgt auf Jörg Hudemann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Darüber informiert die ehemalige C-Quadrat Asset Management in einer aktuellen Mitteilung.

Mende ist seit Anfang März 2022 im Vertrieb von Impact Asset Management in Frankfurt tätig. Davor leitete er den Vertrieb bei Star Capital. Dort war er für den Aufbau des Wholesale-Vertriebs sowie die Betreuung semiinstitutioneller Kunden verantwortlich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzbusiness und bringt fundierte Erfahrungen und Kenntnisse in der Fondsbranche mit.

„Deutschland ist für Impact Asset Management ein bedeutender Markt. Umso wichtiger ist es für uns, in unserer deutschen Niederlassung einen kompetenten und vertrauenswürdigen Leiter zu haben. Wir sind froh, mit Florian Mende eine passende Person gefunden zu haben“, kommentiert Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei Impact Asset Management.