Vertriebsprofi im Interview „Wir finanzieren soziale und ökologische Highlights“

Herr Klapper, angesichts der Entwicklung an den Börsen stehen Fixed-Income-Produkte derzeit im Fokus vieler Anleger. Welche Assets in diesem Bereich sind besonders gefragt?

Bernd Klapper: Besonders gefragt sind Investment-Grade-Anleihen, die im Jahr 2022 bis zu 20 Prozent1 an Wert eingebüßt haben. Viele Investoren glauben nicht, dass sich 2022 in diesem Jahr wiederholen wird. Wir sehen deshalb sehr überzeugende Gesamtrendite-Chancen bei hochwertigen Anlagen, auch deshalb, da Emittenten von Investment-Grade-Anleihen sich in einem weniger günstigen wirtschaftlichem Umfeld nicht unbedingt refinanzieren müssen und somit gut aufgestellt sind.

Die vielen fundamentalen Diskrepanzen zwischen Europa und den USA könnten auch ein Grund dafür sein, dass sich wahrscheinlich erstmals seit vielen Jahren in Europa attraktivere Chancen bieten könnten als in den USA. Dies gilt vor allem für Investment-Grade-Anleihen, bei denen das geopolitische Risiko um Russland und die Ukraine bereits eingepreist ist und die nun mit einer Risikoprämie entschädigen. Die Fokussierung auf Qualität und Kreditauswahl ist hierbei entscheidend, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für erfolgreiche festverzinsliche Anlagen zu schaffen. Darüber hinaus verzeichnen wir eine starke Nachfrage nach Anleihen, die positive Ergebnisse für die Menschen, für unsere Umwelt oder für beides unterstützen.

Der Threadneedle (Lux) European Social Bond wurde im Jahr 2017 aufgelegt. Was hat Columbia Threadneedle Investments dazu bewogen, den Fonds an den Start zu bringen?

Klapper: Als der Threadneedle (Lux) European Social Bond im Mai 2017 aufgelegt wurde, griff er das Konzept des CT UK Social Bond Fund2 auf. Es besteht darin, die Kraft des Anleihemarkts zu nutzen, um etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Darüber hinaus wollten wir das Konzept jedoch ausweiten. Denn anstatt nur in Großbritannien zu investieren, können wir auch positive Ergebnisse in ganz Europa erzielen.

Ursprünglich beobachteten wir andere Anlageklassen (Aktien oder Private Debt), denn es war üblicher, diese Anlageformen in Impact Investing einzubinden und auf diese Weise Einfluss zu nehmen. Dann bemühten wir uns jedoch um einen anderen Blickwinkel. Wir sind der Auffassung, dass der Anleihemarkt wirklich gut in der Lage ist, etwas Positives für die Gesellschaft zu bewirken. Denn er profitiert von Größe, Umfang und Zielorientierung der Anlageklasse. Per Definition erlaubt der Anleihemarkt das Streben nach Erträgen, sodass wir uns als Impact-Anleger richtig spezialisieren können. Wir sind also in der Lage, eine Rolle wahrzunehmen, indem wir die wesentlichen sozialen Themen unserer Zeit wie Zuwächse bei Ungleichheit, Einkommen oder Vermögen ansprechen und dabei helfen, die vermehrte Not zu bekämpfen, die wir in der Gesellschaft beobachten.

Ganz klar, dieser spezielle ESG-Fonds3 ist aus ethischer Sicht besser als andere, aber kann er auch aus Renditesicht überzeugen?

Klapper: Die Performance des Fonds ist ähnlich wie die seiner Vergleichsbenchmark (siehe Tabelle).4 Der Threadneedle (Lux) European Social Bond übertrifft im Jahresvergleich jedoch den oft verwendeten Bloomberg Euro Aggregate Bond Index auf 1 Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.12.2022. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus. Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Der Fonds hat folgende Ziele und Risiken. Erstens: Optimierung des Guten, das wir im sozialen Bereich tun können. Unsere Möglichkeit, erfolgreich sozialen Impact zu liefern, ist tatsächlich in hohem Maße durch unsere Fähigkeit geprägt, das Wachstum des Marktes sowie direkte Emittenten einzubinden, zu unterstützen und zu verteidigen. Genauso wichtig für unseren sozialen Impact ist unser Geschick, die Investitionen dieser Emittenten in die Wirtschaftsbereiche, Regionen und Bevölkerungsgruppen zu lenken, deren Erfolg notwendig ist.



Das zweite Ziel besteht darin, einen finanziellen Gewinn zu bieten, der angesichts des eingegangenen Risikos angemessen ist. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Unternehmensanleihenfonds, der sich jedoch auf erstklassige Emittenten konzentriert.

Risiken des Threadneedle (Lux) European Social Bond:

Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds strebt an, in Vermögenswerte zu investieren, die als Unterstützung und Finanzierung für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen angesehen werden, und verwendet eine soziale Rating-Methode. Dies wird das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten, Branchen, Sektoren und Regionen beeinflussen und kann sich positiv oder negativ auf die relative Performance des Fonds auswirken. Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird. Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten. Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt. Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden. Der Fonds kann in Derivate investieren, um Risiken zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Fondsmanager beabsichtigt nicht, dass sich dieser Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt. Die meisten Anleihe- und Geldmarktfonds bieten ein begrenztes Potenzial für Kapitalwachstum und einen Ertrag ohne Inflationskopplung. Kapital- und Ertragswert werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich durch die Inflationsentwicklung beeinträchtigt werden. Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen. Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Können Sie Beispiele für den Impact geben, der mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds einhergeht?

Klapper: Soziale Highlights sind: Finanzierung der Sanierung oder des Neubaus von mehr als 131.000 Sozialwohnungen. Finanzierung der Versorgung von 529.230 Haushalten mit Energie aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen. Die Finanzierung eines verbesserten Zugangs zu Elektrizität für 239.116 Menschen. Unterstützung von Pflegeeinrichtungen für 1.866.500 PatientInnen durch die Finanzierung von Behandlungen, neuer Infrastruktur und Ausrüstung. Finanzierung von mehr als 109.000 Krankenhausbetten. Unterstützung von mehr als 248.000 SchülerInnen und StudentInnen durch schulische, akademische oder berufliche Bildungsangebote. Finanzierung von universitären Bauprojekten, die 587.000 StudentInnen zugutekamen. Finanzierung von mehr als 22.500 Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen.

Ökologische Highlights sind: 2021 wurden mehr als 18 Millionen MWh Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. 2021 wurden 40 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden (Datengrundlage: 62 Anleihen; 41 Prozent des Gesamtportfolios), was einer Stilllegung von 9,1 Kohlekraftwerken für ein Jahr entspricht.

Weitere Beispiele und Informationen finden Sie in unserem Jahresbericht zur gesellschaftlichen Wirkung des Fonds.5

Auf welche Art von Emittenten setzt Columbia Threadneedle Investments mit dem Fonds? Wo liegt der Fokus?

Klapper: Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien sowie von Aspekten der Unternehmensführung sind ein wichtiger Bestandteil unserer Fundamentalanalyse, wenn wir die Bilanz eines Emittenten prüfen. Wir bewerten letztlich die Handlungsanweisungen des internen Managements und im Wesentlichen die Maßnahmen auf Unternehmensebene. Aus unserer Sicht bedeutet ESG, das Richtige zu tun. Andererseits ist Impact eine Bewertung auf einem Aktivitätsniveau, d. h. eine Bewertung des Ertrags einer einzelnen Anleihe hinsichtlich seiner Auswirkung auf die Gemeinschaft. So können wir uns um einen positiven Impact bemühen. Und so können wir das Richtige tun. Beim Threadneedle (Lux) European Social Bond leisten wir beides: Wir tun Dinge richtig und wir tun das Richtige.

Wie machen Sie das?

Klapper: Wir verfolgen einen dreistufigen Prozess. Die finanziellen Kriterien bilden die erste Stufe. Wenn wir einen Emittenten unabhängig von der Stärke seiner sozialen Merkmale als nicht investierbar einstufen, beenden wir den Prozess an dieser Stelle. Ein erfolgloser Emittent scheitert nicht nur an den finanziellen Zielen, sondern auch an unseren sozialen Zielen. Die zweite Stufe unseres Prozesses besteht darin, die ökologischen und sozialen Faktoren sowie die Unternehmensführung zu bewerten. Besonderen Wert legen wir hierbei auf Unternehmensführung und Managementkultur. So erkennen wir, ob wir bei Kontroversen darauf bauen können, dass uns das Unternehmen die richtigen Antworten gibt. Wir meiden Unternehmen mit einer schlechten Managementkultur, und solche, die bei Kontroversen unzureichend antworten. Sobald wir von der finanziellen Robustheit der Unternehmensbilanz und der Managementkultur überzeugt sind, wenden wir uns der schwierigen Aufgabe zu, den sozialen Impact zu bewerten. Für diese Bewertung untersuchen wir die einzelnen Anleihen.

Ist noch Potenzial im Markt – wie sieht die Zukunft nachhaltiger, speziell sozialer („S“-)Anleihen aus?

Klapper: Wir verwalten seit 2013 erfolgreich ergebnisorientierte soziale Anleihestrategien und haben für Kunden in Großbritannien, Europa und den USA über 1 Milliarde Euro in verschiedene Strategien investiert. Wir sehen ganz klar Potenzial im Markt.6

Nach letztem Stand beläuft sich der Markt für Emissionen grüner, sozialer und nachhaltiger oder sogar nachhaltigkeitsgebundener Anleihen auf mehr als 3 Billionen US-Dollar.7

Welcher Risikotyp, dies als letzte Frage, sind Sie beim Investieren? Welche Anlagen finden Sie (als Beimischung zu Fixed-Income) persönlich ansprechend?

Klapper: Ich bin ein diversifizierter Anlegertyp. Für den kurzfristigen Bereich bevorzuge ich Anleihen guter Bonität. Für den mittelfristigen Bereich ausgewogene Mischfonds. Für den langfristigen Bereich investiere ich in die Small Cap Fonds von Columbia Threadneedle Investments. Zudem bin ich Eigentümer von fremdgenutzten Immobilien, die jedoch zum Teil leider noch nicht abbezahlt sind. Seit 2019 würde ich sagen, dass der beste Sachwert unser Wohnmobil ist. Damit verreisen meine Frau, unsere zwei Kinder, unsere zwei Hunde und ich am liebsten. Es gibt das Gefühl von Freiheit und Zuhause zugleich.

