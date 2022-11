Artikel hören Offener Brief Beirat der Bundesregierrung fordert global einheitliche ESG-Berichte Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

In einem offenen Brief fordert der Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung in Sachen ESG eine vollständige Widerspruchsfreiheit zwischen internationalen und EU-Standards, um eine gemeinsame globale Basis zu schaffen. Dazu spricht der Rat Empfehlungen für Standardsetzer aus und empfiehlt die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie von Start-ups zu berücksichtigen.