DAS INVESTMENT: Herr Zahn, mittels grüner, sozialer und nachhaltiger GGS-Anleihen [green, social, sustainable, GSS] können Anleger den Klimawandel unterstützen und den sozialen Fortschritt fördern. Der GSS-Anleihemarkt wird breiter und diversifizierter, immer neue Emittenten wollen mitmischen. Worauf müssen Käufer von GSS-Anleihen achten, um sicherzustellen, dass sie über den tatsächlichen Impact ihrer Investitionen ausreichend informiert sind?

David Zahn: Zunächst einmal steht dem Impact Investing unserer Einschätzung nach eine große Zukunft mit immensen Chancen bevor. Aber nicht alle Anleihen sind gleichermaßen wirksam, daher ist es zwingend erforderlich, sie sich genau anzusehen. Für Anleger, die sich in GSS-Anleihen engagieren, ist es unabdingbar, auf klare, verlässliche Berichte über die Auswirkungen der Anleihen zugreifen zu können.

Globale Anleger haben es hierbei nicht leicht. Je nach Weltregion gibt es Unterschiede bei Impact-Anlagen und in der entsprechenden Berichterstattung.

Zahn: In der Tat sind nicht nur die Höhe der Emissionen, sondern auch die jeweilige Verwendung der Erlöse von nachhaltigen Anlagen von Region zu Region unterschiedlich. Die EMEA-Region, also Europa, der Nahe Osten und Afrika, war mit einem Investitionsvolumen von 386,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 führend. An zweiter Stelle rangierte 2023 die Region Nord- und Südamerika mit 82,4 Milliarden Euro. Eine detaillierte Analyse anhand der Wirtschaftszweige des Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) zeigt: In den Regionen EMEA und Asien-Pazifik sind die nachhaltigen Investitionen in den Bereichen Finanzen und Staat am höchsten. In Nord- und Südamerika hingegen ist die Emission von nachhaltigen Anleihen in den Bereichen Versorgungsunternehmen und Roh- und Grundstoffproduzenten ausgeprägt.

Standards sind wichtig, um bei den Investoren Vertrauen zu schaffen. Weltweit sollte es daher allmählich zu einer Vereinheitlichung der Impact-Berichterstattung kommen, oder?

Zahn: In den verschiedenen Regionen rund um die Welt gelten mittlerweile Mindestanforderungen für die Berichterstattung. So unterliegt die Finanzbranche in der EU der SFDR-Verordnung der Europäischen Union über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und der EU-Taxonomie-Verordnung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Klimabezogene Berichtspflichten verlangt auch die US-Börsenaufsicht SEC.

Unlängst hat das International Sustainability Standards Board, kurz ISSB, die International Financial Reporting Standards S1 und S2 verabschiedet. Vor diesem Hintergrund werden in den nächsten Jahren viele Länder weltweit die neuen IFRS-Regeln für eine einheitliche Berichterstattung in ihre nationalen Gesetze aufnehmen.

Offensichtlich fällt Impact-Berichterstattung weltweit auf fruchtbaren Boden. Warum?

Zahn: Sie hilft Unternehmen zum einen, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden und ihre Geschäftstätigkeit auf einer sicheren Grundlage fortzuführen. Wichtig ist zum anderen: Unternehmen, die den Regularien entsprechen, können sich auf einem umkämpften Markt als führend in Nachhaltigkeitsfragen positionieren.

Was bringt eine hochwertige Impact-Berichterstattung?

Zahn: Transparenz ist das Fundament für Vertrauen in den Finanzsektor. Anleger, die ihre Mittel in nachhaltige Projekte lenken, erwarten, dass ihre Anlagen zu positiven ökologischen und sozialen Ergebnissen führen. Doch die tatsächliche Wirksamkeit dieser Instrumente kann letztlich nur durch eine umfassende Impact-Berichterstattung ermittelt werden. Dazu genügen nicht nur bloße Zahlen – es geht darum, authentische, klar belegbare Dokumentationen von Veränderungen und Fortschritten zu liefern.

Kurz gesagt: Eine hochwertige Impact-Berichterstattung wirkt wie ein Feedback-Mechanismus. Sie macht Erfolge deutlich und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Sie macht es für Unternehmen attraktiver, Innovationen zu entwickeln und ihre Strategien zu verfeinern, sodass alle beteiligten Interessengruppen am Ende von besseren Ergebnissen profitieren können. Und damit erkennen Anleger den greifbaren Nutzen ihrer Anlagen und es entsteht Vertrauen und Zuversicht in Bezug auf den Markt für GSS-Anleihen. Auf den Punkt gebracht: Eine exakte, verifizierbare Impact-Berichterstattung ist nicht nur eine Compliance-Frage, sondern trägt letztlich entscheidend zum Erfolg nachhaltiger Finanzanlagen bei.

Zumal Anlegern die Entscheidungsfindung anhand von genauen Impact-Informationen leichter fallen dürfte. Wie sehen Sie das?

Zahn: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Fondsmanager und Anleger benötigen korrekte, detaillierte Berichte, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Nachhaltige Anlagen sind oft langfristige Engagements. Eine hochwertige, belastbare Impact-Berichterstattung liefert Kennzahlen und Daten, die für die Nachverfolgung der Performance im Laufe der Zeit erforderlich sind. So lässt sich die mittel- bis langfristige Wirksamkeit von Nachhaltigkeitsstrategien beurteilen. Unter Rückgriff auf die Berichte können Anleger ihre Investments auf ihre persönlichen Werte und Ziele ausrichten und bei Bedarf Mittel in gegebenenfalls wirkungsvollere Projekte umschichten.

Kann Franklin Templeton Fixed Income einen Beitrag leisten, um die Impact-Berichterstattung von Unternehmen zu verbessern?

Zahn: Wir wollen sicherstellen, dass GSS-Anleihen nicht nur ein Finanzinstrument sind, sondern auch als Katalysator für wesentliche Veränderungen dienen. Daher verschaffen wir unseren Anlegern verständliche Einblicke in die Auswirkungen ihrer Anlagen. Wir sind in der Lage, auf Basis umfassender Analysen den Impact zu maximieren und finanzielle Erträge zu erwirtschaften. Wir messen die Fortschritte anhand konkreter Nachhaltigkeitsziele und setzen uns dafür ein, dass die Anlagen tatsächlich eine Veränderung in die richtige Richtung bewirken. Und durch die kontinuierliche Überwachung unserer Impact-Positionen wollen wir sicherstellen, dass die Anleihen, in die wir investieren, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Und ja, mit diesen Schritten tragen wir unseren Teil dazu bei, um die Impact-Berichterstattung zu professionalisieren.

Wie können sich Anleger näher mit dem Engagement von Franklin Templeton Fixed Income für eine optimale Impact-Berichterstattung vertraut machen?

Zahn: In unserem Fixed Income Impact Report legen wir unser Vorgehen detailliert dar. Wir beschreiben, wie wir bei der Überwachung von Impact-Anlagen und der entsprechenden Berichterstattung auf Sorgfalt bei den Finanzkennzahlen und auf ökologische und soziale Standards achten. Wenn Anleger wissen möchten, wie das im Detail funktioniert, haben sie bald die Gelegenheit dazu: Unser nächster Impact-Bericht erscheint im September 2024.