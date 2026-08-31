Dina Lorentz hat im Investmentbanking Karriere gemacht, Bankenübernahmen während der Finanzkrise begleitet – und dann alles hingeworfen. Statt nach London oder New York ging sie mit einem One-Way-Ticket nach Peru. Heute berät die Juristin Finanzinstitutionen, Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen bei der Strukturierung nachhaltiger Finanzierungs- und Transformationsprojekte. Sie verbindet regulatorische Expertise mit internationaler Projektentwicklung und Impact Investing . Sie sitzt im Aufsichtsrat der GLS Bank , ist Geschäftsführerin im Bundesverband Impact Investing, im Vorstand und Expertengremium des Internationalen Wirtschaftsrats und hält Vorträge an der Frankfurt School of Finance and Management. Im Interview spricht sie über Projekte von Namibia bis Mexiko, den Mut, Entscheidungen zu treffen – und darüber, was sich für Frauen in der Finanzbranche ändern muss.

DAS INVESTMENT: Frau Lorentz, Sie sind Expertin für ESG und Impact Investing, Associated Partner bei 8 Impact, Aufsichtsrätin der GLS Bank und in mehreren Gremien aktiv. Was verbirgt sich hinter diesen Aufgaben?



Dina Lorentz: Ich bin von Haus aus Juristin, habe Jura mit den Schwerpunkten Kapitalmarktrecht, Finanzierung und Wirtschaftsrecht studiert und mich früh auf Finanzen ausgerichtet. Gestartet bin ich im Investmentbanking, im Übernahmegeschäft. Später bin ich in die rechtliche Richtung gegangen, zur Regulatorik. Das macht bis heute meinen Schwerpunkt aus – als Schnittstelle von nachhaltiger Finanzierung, also Impact Investing und ESG, sowie Nachhaltigkeitsregulatorik. Insbesondere alles, was die EU unter dem Pariser Klimaabkommen auf den Weg gebracht hat.



Dazu kommt die strategische Strukturierung internationaler Projekte, immer mit einem Nachhaltigkeitsfaktor: Das kann nachhaltige Landwirtschaft sein, aber auch erneuerbare Energien – da habe ich zurzeit mehrere Projekte in Afrika. Und dann ist da die Schnittstelle zur Governance, daher die verschiedenen Mandate. Als Juristin ist man prädestiniert, in die Details zu gucken und zu überlegen, wie man im regulatorischen Rahmen navigiert und dabei Wachstumspotenziale und Synergien schöpft. Die verschiedenen Mandate kann ich sinnvoll verknüpfen – es entstehen einfach Synergien, weil die Themen inhaltlich nicht weit voneinander entfernt sind.

Gibt es bei Ihnen einen typischen Arbeitstag?



Lorentz: Nein, den habe ich tatsächlich nicht. Ich muss mich selbst strukturieren und organisieren – aber genau das macht meinen Arbeitsalltag spannend. Ich kann einen Tag mit einem Strategiegespräch beginnen oder mit einem internen Jour fixe im Bundesverband oder beim Internationalen Wirtschaftsrat. Dann kommt eine Anfrage aus der Regulatorik oder aus der Projektgestaltung, wo es nicht weitergeht. Meistens liegt die Fragestellung an der Schnittstelle von Finanzierung und Recht. Gerade bei der Projektstrukturierung muss man zügig agieren, sonst geraten Projekte ins Stocken.

“ „Woran viele Projekte schon in der Anfangsphase scheitern, ist die Struktur.“ Dina Lorentz

Können Sie konkretisieren, wie diese Arbeit aussieht?



Lorentz: Woran viele Projekte schon in der Anfangsphase scheitern, ist die Struktur. Ich bekomme pro Woche mehrere Projektanfragen ganz unterschiedlicher Natur aus ganz unterschiedlichen Ländern. Neulich kam eine Anfrage aus Südamerika, da geht es um die Frage, wie das Minengeschäft nachhaltig strukturiert werden kann – und was das eigentlich bedeutet. Dann kommt es darauf an, die Stakeholder zu identifizieren, die bereits an dem Projekt arbeiten, und zu sehen, was jeder einbringt.



Manchmal sind Projekte von Anfang an überfrachtet mit Stakeholdern, die keine wirkliche Aufgabe haben. Dann braucht es jemanden, der die Struktur aufsetzt und das organisatorisch aufarbeitet – erst danach kann man ein rechtliches Konstrukt bauen. Etwa eine lokale Zweckgesellschaft, an der die primären Stakeholder beteiligt sind: lokale Ingenieure, eine lokale Projektgesellschaft, eine finanzierende Bank. Gibt es weitere Projektinhaber, etwa aus Deutschland oder Europa, muss man gegebenenfalls mehrere Strukturen und Firmen aufsetzen – inklusive einer Projektorganisation, die die Fäden in der Hand hält, damit es läuft. Ansonsten habe ich viele Projekte von vornherein scheitern sehen.

Das sind viele verschiedene Aufgaben. Wie behalten Sie da den Überblick?



Lorentz: Was ich sehr gut kann, ist, ganz schnell zu switchen. Und jede meiner Rollen hat dieselbe Basis: die Details zu sehen und eine juristisch durchstrukturierte Organisation aufzubauen. Dazu die Themen Nachhaltigkeit und Finanzierung zusammenzubringen und drittens die Strategie. Egal welches Mandat – alle unterliegen diesen drei Säulen. Nachhaltigkeit im Sinne von Strategie und Finanzierung ist dabei das Kernelement aller Aufgaben.



Wobei ich differenzieren würde: Nachhaltig heißt nicht nur, dass etwas grün oder sozial ist, sondern nachhaltig im Sinne von langfristigem Überleben. Das ist häufig ein Problem in der Finanzierung und Projektgestaltung: Es wird nicht daran gedacht, was der Exit des Projekts ist und wie es langfristig überlebt.

An welchen internationalen Projekten arbeiten Sie gerade?



Lorentz: In Namibia arbeite ich an einem Projekt zur Kreislaufwirtschaft in der Fischzucht. Ein Ingenieursteam hat einen Container entwickelt, der sich quasi selbst befüttert und die Ausscheidungen der Fische nutzt, um Biodünger herzustellen. Damit kann man sehr gut lokal arbeiten, etwa mit Hotels, aber auch mit Schulen und Krankenhäusern – und so das Thema gesunde Ernährung vor Ort umsetzen, das in vielen Ländern unglaublich relevant ist. Wichtig ist mir: Jedes der Projekte ist skalierbar, keines ist so spezifisch, dass man es nicht in andere Länder übertragen könnte.

Ein weiteres Projekt läuft in Mexiko. Dort arbeite ich unter anderem mit der German Health Alliance und lokalen Organisationen an der Prävention nicht übertragbarer Krankheiten, also Diabetes oder Vorstufen von Krebs. Das Fortschreiten chronischer Erkrankungen bereitet vielen Entwicklungsländern große Probleme – auch weil es in sehr abgelegenen Dörfern keine Infrastruktur gibt, um die nötigen Gerätschaften vor Ort zu haben.



Das knüpft an ein weiteres großes Projekt an: Ich habe im vergangenen Jahr in Ghana mit einem lokalen Counterpart und der Bank of Ghana die Sustainable Banking Principles für den Mikrofinanzsektor entwickelt. Mikrofinanzinstitute haben in vielen Ländern ein etabliertes Netzwerk, über das man Menschen in dörflichen Regionen erreicht. Die Gesundheit der Kreditnehmer hängt unmittelbar mit ihrer Fähigkeit zusammen, einen Kredit zurückzuzahlen.



Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, steigt häufig auch das Ausfallrisiko. Deshalb sollte die Gesundheit der Kreditnehmer künftig stärker als Risikofaktor im Kredit- und Risikomanagement berücksichtigt werden. Das wollen wir zusehends verknüpfen, und die Resonanz ist groß: Wir bekommen immer mehr Stakeholder, gerade für das Mexiko-Projekt. Das Prinzip lässt sich auch auf neue Energien anwenden.



In Simbabwe geht es um die Errichtung eines Green Technology Hubs, in erster Linie eines Solarparks – und darum, bestimmte Regionen unabhängig vom nationalen Stromnetz zu machen, das sehr unzuverlässig sein kann und zu vielen Produktions- und Ernteausfällen führt. Am Ende kommt jedes Projekt in dieser Klammer wieder zusammen, und man kann zwischen den Ländern effizient Synergien herstellen.

War es schon immer Ihr Wunsch, in die Finanzbranche zu gehen?



Lorentz: Ja, tatsächlich. Nach dem Abitur habe ich erst mit Betriebswirtschaftslehre angefangen, aber ich wollte in der Tat Investmentbankerin werden. Das war noch die Josef-Ackermann-Ära der Deutschen Bank. Ich wollte so gut sein wie ein Mann – und ich hatte mir damals vorgestellt, dass die besten und einflussreichsten Männer im Investmentbanking arbeiten. Und dann wurde ich Investmentbankerin.

“ „Ich habe ein One-Way-Ticket nach Peru gekauft, alles in Deutschland und Europa aufgegeben und dort bei null angefangen.“ Dina Lorentz

Wie kam der Wechsel ins Impact Investing und zu ESG?



Lorentz: Das ist das Schöne: Das Leben schreibt manchmal eine andere Geschichte als die, die man sich vorstellt. Für die meisten guten Investmentbanker kommt irgendwann der Turnaround, die Sinnfrage. Bei mir war das nach ungefähr zehn Jahren. Ich war auf Bankenübernahmen spezialisiert und habe die Finanzkrise intensiv begleitet – damals gingen jede Menge Banken über die Ladentheke, muss man so sagen. Ich habe unglaublich viel gelernt.



Irgendwann stand die Entscheidung an: Gehe ich von Frankfurt nach London oder New York? Ich hatte Angebote – gerade als Frau war das damals ein absolutes Novum in diesem Hardcore-Investment-Geschäft. Und ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen: Ich habe ein One-Way-Ticket nach Peru gekauft, alles in Deutschland und Europa aufgegeben und dort bei null angefangen. Zunächst als Finanzchefin eines winzigen Agrarunternehmens, das im Hafen von Lima tätig war – dort habe ich noch das Finanzmodell für den Verkauf an einen Investor gebaut.



Danach habe ich bei Blue Orchard als Operations Manager angefangen und den Lateinamerika-Fonds mit verwaltet, inklusive den regulatorischen Anforderungen. Das war damals noch ein SEC-regulierter Fonds mit Sitz in Delaware, und Blue Orchard gehört zu den drei größten Impact-Investment-Häusern in Europa. Mit dem Mikrofinanz-Thema und der Impact-Story habe ich für mich den goldenen Gral gefunden: genau diese Schnittstelle von Finanzierung, Wirkung und Regulatorik. Die SEC fing damals an, Klimarisiken zu steuern, gerade bei großen Unternehmen und im Finanzsektor. Ich fand es spannend, wie Regulatorik Kapital beeinflussen und lenken kann.



Warum ausgerechnet Peru? 2010 habe ich im Rahmen eines Garden Leaves eine Weltreise gemacht. Das letzte Land auf der Liste war Peru – und es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe dort unter anderem drei Monate in einem kleinen Dorf in den Anden gelebt. Aus dieser Zeit ist bis heute eine enge Verbindung geblieben: Meine Patentochter lebt dort noch immer, und wir stehen weiterhin in regelmäßigem Kontakt.

Nach rund zehn Jahren im Investmentbanking hatte ich das Gefühl, fachlich unglaublich viel gelernt zu haben, mir aber zunehmend die Frage nach dem gesellschaftlichen Mehrwert meiner Arbeit zu stellen. Ich wollte erleben, wie Finanzierung nicht nur Transaktionen ermöglicht, sondern ganz konkret zur Entwicklung von Menschen, Unternehmen und Regionen beitragen kann. Peru wurde für mich deshalb nicht nur ein neuer Lebensmittelpunkt, sondern der Ort, an dem ich den Einstieg in das Impact Investing gefunden und meine berufliche Heimat entdeckt habe.



2016 bin ich zurück nach Europa und in Großkanzleien eingestiegen. Das Spannende war, dass die EU-Kommission unter dem Pariser Klimaabkommen begann, die ganze Nachhaltigkeitsregulatorik und die Legislativpakete an den Markt zu bringen. Ich bin bis heute ein großer Fan der EU-Regulatorik und des Gedankens dahinter. Zumal Regulatorik heute nicht mehr statisch ist, sondern flexibel: Wir alle haben die Möglichkeit, Konsultationen mitzubeantworten und sie so mitzusteuern – damit am Ende etwas herauskommt, das in der Praxis umsetzbar ist und nicht nur ein Rechtspapier darstellt.

Was ist das Beste an Ihrem Job?



Lorentz: Die Vielfalt. Es kann manchmal sehr anstrengend sein. Für Menschen, die homogene Strukturen gewohnt sind und sich mit einem festen Gerüst wohler fühlen, ist diese Arbeitsweise sicher schwierig. Für mich bedeutet sie eine unglaubliche Freiheit, auch im Denken: ganz viele verschiedene Themen miteinander verknüpfen zu können und immer einen gemeinsamen Nenner zu finden, auf dem man aufbauen kann. Denn alle Themen, insbesondere in der Wirtschaft, haben am Ende miteinander zu tun. Von der Politik will ich gar nicht anfangen – auch da gibt es viel Verknüpfungspotenzial, wir separieren viel zu sehr.

Und die Schattenseiten?



Lorentz: Es kann sehr anstrengend sein, so viele Bälle in der Luft zu halten. Und das Thema Verantwortung ist zentral: Entscheidungen zu treffen und auch mal zu sagen, wir haben dieses Projekt gestartet, aber es läuft einfach nicht – ohne dass es an einer bestimmten Person oder am Projekt selbst liegen muss. Auch das gehört dazu: zu entscheiden, dass man einen eingeschlagenen Weg nicht mehr weitergehen will.

Den Mut zu Entscheidungen zu haben, statt alles wegzudelegieren – ein großes Thema?



Lorentz: Wirklich Entscheidungen zu treffen – auch da merke ich, es wird viel zu viel diskutiert. Man geht oft aus Meetings raus, in denen am Ende keine Entscheidung getroffen wurde, und vertagt sich. Dadurch verliert man Lebenszeit. Ich fände es toll, wenn mehr Leute vorangehen und sagen würden: Gut, keiner will entscheiden, jetzt entscheide ich. Es kommt nicht darauf an, 100 Prozent aller Rahmenbedingungen und Parameter zu kennen. Es geht erst mal darum, überhaupt in eine Richtung loszulaufen und dann zu sehen, ob sie passt. Und dann so ehrlich zu sein, zu reflektieren und nachzujustieren. Aber alles ist besser, als gar nicht zu entscheiden und sich keinen Millimeter zu bewegen.

Welche Fähigkeiten sind für Ihren Job besonders wichtig?



Lorentz: Flexibilität lernt man im Laufe des Lebens, und eine solide Ausbildung schadet nicht. Das muss nicht klassisch Jura oder eine Bankausbildung sein – aber ein solides Verständnis für Zahlen und die Bereitschaft, sich mit rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Man sollte sich nicht scheuen, auch mal ein Dokument mit 100 Seiten vorzunehmen.



Und wenn man eine besondere Fähigkeit mitbringen sollte, dann schnelles Lesen – schnelles Lesen und Verstehen, sodass man die wesentlichen Informationen herauspicken kann. Gerade heute wird man mit Informationen und Dokumenten überflutet. Die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, halte ich fast für wichtiger als das beste Studium. Am Ende ist die Ausbildung ohnehin nur ein Schlüssel. Das Haus um den Schlüssel herum baut dann das Leben – und da ist Flexibilität eine Grundvoraussetzung.

Sie sind als Frau in einer eher männerdominierten Branche tätig. Wie sind Ihre Erfahrungen?



Lorentz: Oh, darüber könnte ich ein Buch schreiben – ich hatte tatsächlich schon überlegt, ob man das mal macht. In der Ära von Josef Ackermann war Investmentbanking noch hot and sexy und hatte eine enorme Strahlkraft: Nach einem Deal wurde man in der Limousine abgeholt und ging ordentlich feiern. Der Lernfaktor war immens hoch – aber auch dem geschuldet, dass man bis ans Limit gepusht wurde. Meine Kunden waren in der Regel US-Hedgefonds und Private-Equity-Investoren, da kennt man keinen Feierabend. Das kann extrem rau und hart sein. Es gab bestimmt so einige Sanitäranlagen, wo ich mich ausweinen musste.



Ich habe viel gelernt, aber eben immer nur in Männerteams. Als Frau wird man anders wahrgenommen, das fing schon früh an – ich war damals in jedem Praktikum die einzige Frau. Und: Wenn man als Frau nicht mit an die Bar geht, ist man raus. Das ist knallhart. Gehe ich nicht mit allen trinken, bin ich raus. Wer bei Witzen ein bisschen picky oder sensibel ist, ist auch raus – und das ging ganz schnell. Ich habe das bei Kolleginnen mitbekommen, über die dann schnell hergezogen wurde. Das ist sehr schade. Man sollte meinen, dass sich das heute geändert hat. Aber es wird immer noch unterschiedlich bewertet, wie gut man als Frau ist – und nach welchen Parametern man bewertet wird.

“ „Nichts ist wichtiger im Leben als ein Netzwerk.“ Dina Lorentz

Was raten Sie jungen Menschen, vielleicht speziell jungen Frauen, die in die Finanzbranche möchten?



Lorentz: Man sagt immer, ein Mentor wäre gut – und ich glaube auch, dass es super ist, jemanden Erfahrenes an seiner Seite zu haben, vielleicht auch eine Frau. Ich hatte damals einen Partner aus dem Private-Equity-Geschäft, den ich anrufen konnte, wenn es schwierig wurde. An einen Spruch von ihm erinnere ich mich bis heute: „Du musst dir immer sagen: Dina, wo ich bin, ist oben. Und wenn ich unten bin, dann ist unten oben.“ Das habe ich nie vergessen. Es macht absolut Sinn, sich jemanden an die Seite zu holen, bei dem man auch mal schwach sein kann – denn das erlaubt das Berufsleben Frauen nur bedingt.



Bei Männern ist ein bestimmtes Verhalten relativ normal, das sage ich ganz neutral. Als Frau kann man es sich nicht so erlauben, Schwäche zu zeigen, auch emotional. Jemanden zu haben, bei dem man sich wirklich auslassen kann, hilft enorm. Und einen Punkt sollten Frauen definitiv ausbauen: das Netzwerk. Nichts ist wichtiger im Leben als ein Netzwerk – Leute, mit denen man sich gut versteht, die sich gegenseitig hochheben, von denen man lernen kann. Und zwar auch außerhalb der eigenen Branche.

Muss das ein spezielles Frauennetzwerk sein?



Lorentz: Nein, ich meine keine Frauennetzwerke. Ich hatte tatsächlich nie welche – auch weil es in der Finanzbranche damals noch gar keine Fachnetzwerke rein für Frauen gab. Heute ist das ein bisschen anders, es gibt zum Beispiel die Fondsfrauen, und einige dieser Netzwerke sind extrem gut. Zwingend nötig halte ich sie aber nicht. Ich denke, dass Frauen und Männer gemeinsam am meisten schaffen und in dieser Diversität am effizientesten sind.



Mit Netzwerk meine ich also alle Richtungen – ich hatte tendenziell immer ein größeres Männer- als Frauennetzwerk. Das ist der Finanzbranche geschuldet, wenn man sich irgendwann das dickere Fell angeeignet hat und auch gute Witze kennt, die man zum Besten geben kann. Aber Spaß beiseite: Ein Netzwerk nicht nur im Verband oder Verein, sondern ein wirklich persönliches Netzwerk, auf das man immer wieder zugehen kann, ist extrem wichtig. Und das bedingt, dass man investiert – Zeit und Persönlichkeit.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Branche?



Lorentz: Ich würde mir sehr wünschen, dass wir von den klassischen Strukturen im Risikomanagement und in den Denkmustern wegkommen – von diesem Business as usual nach reinen Accounting- und Risk-Return-Profilen. Es gibt einfach sehr viel mehr Parameter, die sowohl in das Risiko als auch in die Rendite einfließen.



Damit schiele ich auch auf Impact und wirkungsorientierte Logik: Die hat viel mit Resilienz zu tun, nicht mit Gutmenschentum – und sehr viel mit Kooperation im Netzwerk und der Schaffung von Synergien. Damit kann ich wiederum Risiken senken. Außerdem glaube ich, dass wir viel mehr Kooperationen über Ländergrenzen hinweg benötigen. Es gibt Länder, die viele Dinge schneller und effizienter machen – nicht alles richtig, aber wir sollten voneinander lernen. Insbesondere bei neuen Technologien: Wir können noch gar nicht abschätzen, wie wir der Transformation begegnen – CO2-Neutralität, Biodiversität, Klimawandel und die physischen Folgen wie Starkregen, Erdbeben und Fluten –, ohne wirklich in Richtung neuer Technologien zu schauen. Und das geht nur über Ländergrenzen hinweg.