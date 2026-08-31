Impact-Spezialistin Dina Lorentz über Entscheidungen
Dina Lorentz hat im Investmentbanking Karriere gemacht, Bankenübernahmen während der Finanzkrise begleitet – und dann alles hingeworfen. Statt nach London oder New York ging sie mit einem One-Way-Ticket nach Peru. Heute berät die Juristin Finanzinstitutionen, Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen bei der Strukturierung nachhaltiger Finanzierungs- und Transformationsprojekte. Sie verbindet regulatorische Expertise mit internationaler Projektentwicklung und Impact Investing. Sie sitzt im Aufsichtsrat der GLS Bank, ist Geschäftsführerin im Bundesverband Impact Investing, im Vorstand und Expertengremium des Internationalen Wirtschaftsrats und hält Vorträge an der Frankfurt School of Finance and Management. Im Interview spricht sie über Projekte von Namibia bis Mexiko, den Mut, Entscheidungen zu treffen – und darüber, was sich für Frauen in der Finanzbranche ändern muss.