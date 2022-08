Geld verbessert die Welt Wie sich mit Kohle der Kohleausstieg beschleunigen lässt

Vor etwas mehr als drei Jahren haben wir die Strategie ins Leben gerufen. Doch seither haben sich die Hürden, die dem gemeinsamen Ziel einer besseren und nachhaltigeren Zukunft für alle entgegenstehen, noch erhöht. Die zahlreichen ökologischen und sozialen Herausforderungen, die bereits vor der Pandemie vorhanden waren, haben an Umfang zugenommen und werden nun durch die jüngsten globalen Ereignisse noch verschärft: Mit der russischen Invasion in der Ukraine und den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA ist die globale geopolitische Landschaft so gefährlich wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Gerade in dieser Zeit bleiben wir weiterhin entschlossen optimistisch. Wir sind Teil einer wachsenden „Koalition der Willigen“, die überzeugt ist, dass die Kraft des aktiv verwalteten Kapitals genutzt werden kann, um eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) können von Anlegern als Fahrplan in eine bessere Zukunft genutzt werden, indem sie in eine Auswahl globaler Small- und Mid-Cap-Unternehmen investieren und sich dadurch engagieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir durch unseren Dialog und unser gezieltes Engagement bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen den Impact beschleunigen können.

Die Offenlegung wird weiter verfeinert

Wir bringen unsere Investitionsentscheidungen mit den Werten unserer Anleger in Einklang und können sowohl positive nicht-finanzielle Ergebnisse als auch attraktive finanzielle Renditen erzielen. Das Ziel: Wir wollen mit dem gezielten Kapitaleinsatz Verbesserungen in der Welt um uns herum bewirken. In unserem diesjährigen Impact-Bericht stellen wir zum einen unseren Wirkungsansatz vor und haben zum anderen versucht, unsere Offenlegung zu verfeinern, um durchgängig aussagekräftige Wirkungskennzahlen zu liefern. Darüber hinaus reflektieren wir die wichtigsten Erkenntnisse aus drei Jahren Strategiearbeit.

Der Klimawandel gewinnt noch größere Bedeutung

Im diesjährigen Bericht stellen wir auch unsere aktuellen Überlegungen zu unserem Klimaengagement vor und erläutern, wie wir mit den Unternehmen, an denen wir uns beteiligen, Netto-Null näherkommen. Es versteht sich von selbst, dass der Klimaschutz neben anderen wichtigen Bereichen wie Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Arbeitswelt sowie Vielfalt und Integration ein zentrales Ziel unserer Strategie für das kommende Jahr darstellt.

In unserem Bestreben, eine transparente Berichterstattung gegenüber unseren Investoren zu fördern, haben wir versucht, eine relevante und ausgewählte Auswahl an Inhalten zu präsentieren, die sich an den SDG-Zielen und -Vorgaben orientieren. Hinzu kommen thematische Übersichten, Fallstudien von Unternehmen, Beispiele für Meilensteine, Impact-Kennzahlen sowie ein Überblick über die Strategie seit ihrem Start im März 2019. Darüber hinaus dokumentieren wir die vollständigen Details unserer Engagement-Fortschrittsprofile für jedes Unternehmen, in das wir investieren, in Form von Unternehmensgrafiken, die auch die Verknüpfung unserer Aktivitäten mit den relevanten zugrunde liegenden SDG-Indikatoren zeigen.

Es ist unübersehbar: Wir befinden uns in einer Zeit des beschleunigten, oft beunruhigenden Wandels. In dieser anhaltenden Ungewissheit empfinden wir es als ein Privileg, zu erforschen, wie wir Kapital entlang der SDG-Richtlinien mobilisieren können, um eine nachhaltigere Zukunft zu sichern. Dies motiviert uns jeden Tag aufs Neue. Wir danken unseren Anlegern für das große Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Wir werden weiterhin detailliert über die Fortschritte berichten, die unsere Strategie und die Unternehmen, in die wir investieren, erzielen.

Zum aktuellen Impact-Bericht von Columbia Threadneedle Investments geht es hier.