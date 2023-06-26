Vermögensverwalter warnt Diese Aktien rutschen ins Minus

Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass auch Unternehmen unter Druck geraten, die hohe Gewinne erzielen. Investoren sollten deshalb auch Firmen genau prüfen, die laut Experten „garantiert“ erfolgreich sind.

Jedes Jahr erklären Experten aus der Finanzindustrie, in welchen Branchen Anleger besonders hohe Erträge erzielen können. Die Empfehlungen haben meist vernünftige fundamentale Gründe, weshalb viele Anleger ihnen Glauben schenken und verstärkt Fonds, ETFs oder Aktien aus den empfohlenen Segmenten kaufen. Das Problem: Durch buntes Investment-Shopping entstehen unnötige Risiken. Nicht selten zeigt sich, dass heiße Tipps viel Geld kosten.

Mit der Biontech-Aktie fuhren Anleger hohe Verluste ein

Wer beispielsweise auf den Impf-Trend in der Corona-Pandemie setzte und die Biontech-Aktie bereits Anfang 2021 im Depot hatte, freute sich in nur sechs Monaten über eine satte Kurs-Verdreifachung. Allerdings hielt die Freude nur für jene Anleger an, die im August oder September Kasse machten. Danach raste der Kurs der Biontech-Aktie unter wilden Zuckungen auf das Niveau vom Frühjahr zurück. Da aber wohl nur wenige Privatanleger die Aktie so früh erworben haben, dürfte es in manchen Depots zu herben Verlusten gekommen sein.

Die Paypal-Aktie bricht ein

Ein weiterer Gewinner der Corona-Pandemie war Paypal. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters schoss innerhalb von zwölf Monaten von 100 auf 300 US-Dollar, um danach sehr steil einzubrechen. Inzwischen notiert das Papier nur noch bei 66 Dollar und damit rund 35 Prozent niedriger als vor dem Start des Aktien-Hype. Dabei dürften fundamentalen Daten des Bezahl-Giganten wie etwa Umsatz und Gewinn in diesem Jahr besser sein als damals. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei nur drei statt bei 16 wie drei Jahre zuvor.

Energieaktien enttäuschen Investoren

Als wegen des Ukraine-Krieges die Öl- und Gaspreise deutlich stiegen, war allenthalben zu hören: Davon profitieren Produzenten von Biokraftstoffen wie Verbio. Der Blick auf den Chart zeigt jedoch: Die Verbio-Aktie war schon in den Jahren 2020 bis 2021 deutlich gestiegen. Das weitere Potenzial schien ziemlich ausgereizt. Zunächst trieb natürlich die Hoffnung auf sprudelnde Gewinne der Aktie noch neue Käufer zu, bis sie danach gen Süden rauschte. Aktuell notiert sie gut 30 Prozent unter dem Niveau von Anfang 2022.

Ist Künstliche Intelligenz der nächste große Hype?

Der neueste Trend ist die sogenannte generative Künstliche Intelligenz (KI). Vereinfacht gesagt, erschafft diese KI neue Inhalte – seien es Texte, Bilder, Musik und hochkomplexe Programmcodes – auf eine Weise, wie es Menschen nicht möglich ist. Sie könnte auch die Produktivität von Unternehmen deutlich steigern. Generative KI wie der Chatbot ChatGPT benötigt Unmengen an Rechenleistung. Das hat Aktien einiger Mikrochip-Hersteller seit Anfang 2023 steil steigen lassen. Die Nvidia-Aktie beispielsweise kletterte von 150 auf rund 400 Dollar. Ob sich Aktien rund um KI zyklisch zeigen, werden wir erst später wissen. Klar ist jetzt schon: Wer sich solche Papiere blauäugig und zu Höchstkursen ins Depot legt, muss sich über Achterbahnfahrten und (zeitweilige) satte Verluste nicht wundern.

Über den Autor: Stephan Albrech ist Vorstand der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung aus Köln.