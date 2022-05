Private Krankenversicherung (PKV) Die 4 Krankenversicherer mit der höchsten Online-Reputation

Die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland ist seit Anfang dieses Jahres erstmals wieder zweistellig. „Der Krankenversicherungsmarkt steht unter Druck“, steht für die Studienautoren des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) fest. „Und aushalten können den auf Dauer nur Anbieter, die die Ansprüche der Kunden im Hinblick auf Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition erfüllen.“

Welchen gesetzlichen und privaten Versicherer das nach Ansicht deutscher Verbraucher am besten gelingt, erforschte das IMWF jetzt für die Zeitschrift Focus Money. „Die stark umworbenen Versicherungsnehmer erwarten nicht nur gute Leistung zu günstigen Tarifen, sondern mehr und mehr digitalisierte Kontakt- und Einreichmöglichkeiten sowie ein solides und nachhaltiges Agieren und Investieren der Versicherungsträger“.

Einträge im Internet analysiert

Für die Studie „Ausgezeichnete Krankenkassen 2022“ nutzte das IMWF 438.000.000 deutschsprachige Einträge in öffentlichen Internetquellen aus dem Zeitraum 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021– inklusive redaktioneller Seiten und Social Media. Dabei achteten sie auf die Reputation von rund 70 untersuchten Krankenversicherern in Bezug auf die Themen Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investitionen.

Knapp 120.000 der Nennungen konnten mit Hilfe von Verfahren der Künstlichen Intelligenz identifiziert, zugeordnet und auf positive, negative oder neutrale Tonalität analysiert werden. Die Auswertung erfolgte für gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen getrennt. Der jeweils am besten abschneidende Anbieter diente als Benchmark für die Leistung seiner direkten Wettbewerber.

Die themenspezifische Reputation wurde nach gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen separat ausgewertet. Der jeweils beste Anbieter erhielt 100 Punkte als Benchmark für alle Wettbewerber, deren Leistung auf einer Index-Skala als Punktwert zwischen 0 und 100 abgebildet wird. Unternehmen, die mindestens 60 Punkte erreichten, qualifizierten sich für das Siegel „Ausgezeichnete Krankenversicherung“.

Unter den gesetzlichen Krankenkassen stellt die Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit (BIG direkt gesund) diese Messlatte für ein starke Reputation als nachhaltiger Innovator dar. Auffällig häufig tauchen die bereits im 19. Jahrhundert eingeführten Allgemeinen Ortskrankenkassen in der Spitzengruppe der nachhaltig orientierten Technologieführer auf: Vier der neun Siegel in der GKV wurden an AOKs verliehen.

Als Spitzenreiter in der Privaten Krankenversicherung (PKV) konnte sich die noch ein paar Jahrzehnte ältere Universa durchsetzen. Der Krankenversicherer blickt auf eine inzwischen 179-jährige Geschichte zurück. Damit sei man nach Unternehmensangaben die älteste private Krankenversicherung Deutschlands. Es folgt im Ranking die 1905 gegründete Debeka vor der ein Jahr älteren Barmenia und der „erst“ 1926 gegründeten SDK (siehe Bilderstrecke oben).