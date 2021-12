Gerd Hübner 01.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

In alle Anleihesegmente investieren „Steigende Zinsen? Kein Problem“

Alle Welt fürchtet sich vor der Zinswende. Alle Welt? Nicht ganz. Michael Hanak von Ariqon Asset Management kann mit dem quantitativ gemanagten Renten-Dachfonds Ariqon Konservativ in alle Anleihesegmente investieren und so in allen Marktphasen positive Erträge erzielen