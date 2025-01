Investieren in Argentinien: Wie profitiert man vom Aufschwung?

Für die einen ist Javier Milei ein Vorbild, für die anderen ein rücksichtsloser Sozialstaat-Vernichter: Argentiniens Präsident, der das Land seit Dezember 2023 mit seiner Kettensäge-Politik führt, erweckt Hoffnung in der Wirtschaft des südamerikanischen Landes.

„Die Kettensägen-Symbolik war ein genialer Marketing-Schachzug. Angesichts der Misere, in der Argentinien steckte, war das ein sehr wirkungsvolles Symbol“, erklärt Claus Born, Institutional Portfolio Manager bei Franklin Templeton, im Gespräch mit DAS INVESTMENT.

Der Argentinien-Experte, der fast 20 Jahre in Buenos Aires lebte und das Land wie kaum ein anderer Finanzmarkt-Experte kennt, sieht die Entwicklungen unter Präsident Javier Milei differenziert: „Die Frage, ob Milei ein Heilsbringer oder ein Teufel ist, wird häufig gestellt. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte.“

Erste Erfolge der Schocktherapie

Die Zahlen geben dem kontroversen Präsidenten zunächst Recht. „Die Stimmung in Argentinien hat sich spürbar verbessert. Trotz harter Einschnitte blickt die Wirtschaft wieder optimistischer in die Zukunft“, berichtet Born aus erster Hand.