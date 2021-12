Bundesarbeitsgericht In bAV-Beiträge gewandeltes Gehalt kann nicht gepfändet werden

Bei Pfändungsbeschlüssen stellen sich für Arbeitgeber einige Fragen – gerade in Kombination mit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt sprach nun ein wichtiges Urteil in Sachen Entgeltumwandlung.