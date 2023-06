Der nun bereits 12. Financial Planning Powertag des Finanzdienstleisters MLP fand am 13. Juni auf dem Campus in Wiesloch statt. Die Konferenz für Expertinnen und Experten aus der Finanzbranche war von dem dem Thema „Finanzplanung in der Zeitenwende – Herausforderungen erkennen und meistern“ geprägt.

Powertag als reine Online-Veranstaltung

Die Veranstaltung der MLP School of Financial Education zielt neben MLP-Beraterinnen und -Beratern auch auf externe Interessenten. Der Financial Planning Powertag wird auch in diesem Jahr wieder als reine Online-Veranstaltung abgehalten.

Den Beginn der Gastredner machte Hartwig Webersinke, Dekan der Hochschule Aschaffenburg, mit seinem Update zu den Kapitalmärkten. Über die Implikationen eines kalten Krieges zwischen den USA und China klärte anschließend Sebastian Heilmann vom Lehrstuhl für Politik und

Wirtschaft Chinas der Universität Trier auf, inklusive der Konsequenzen für

die europäische Wirtschaft.

Jan Kallmorgen, Chef von Berlin Global Advisors und Experte für internationale Wirtschaftsbeziehungen, schätzt die aktuellen geopolitischen Risiken ein und gibt einen Ausblick auf die kommenden Jahre für Investoren und Anlagestrategen. In seinem Vortrag zu Vermögensnachfolge erklärt der Rechtsanwalt Markus Schuhmann alles Wichtige für den Erbfall. Den Abschluss macht Michael Voigtländer vom Institut für deutsche Wirtschaft in Köln ab, der in seinem Vortrag über die momentane Situation des Wohnungsmarkts in Deutschland analysiert und seine Einschätzung der Investmentchancen bei Immobilien gibt.

Die MLP School of Financial Education bietet seit mehr als 20 Jahren MLP-Beraterinnen und -Beratern zahlreiche Qualifizierungen, die nun auch externen Interessenten zugänglich sind. Zielgruppe sind Unternehmer, Mediziner sowie Firmen, die ihren Mitarbeitenden hochwertige Weiterbildungen unterbreiten wollen.