In Bildern Das war die 4. Finpro-Messe auf Schloss Bensberg

Die vierte Auflage der Messe Finpro richtete sich auch in diesem Jahr an institutionelle Investoren. Vers Leipzig, Anbieter für Forschung, Analysen und Weiterbildung im Bereich Versicherungen, lud Ende Juni in das Grandhotel auf Schloss Bensberg bei Köln ein. Über 170 nationale und internationale Branchenexperten und Führungspersönlichkeiten aus dem Kapitalanlagebereich folgten der Einladung zum Austausch über die gegenwärtigen Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft.

Die Finpro möchte nach Bekunden der Organisatoren eine Plattform bieten für Diskussionen zwischen institutionellen Investoren von Versicherungsunternehmen, Versorgungswerken, Pensions- und Sterbekassen sowie Experten aus den Finanzhäusern über zukunftsträchtige Produktgestaltungen und nachhaltige Absicherungsstrategien im Asset Management.

Moderiert wurde die Veranstaltung auch in diesem Jahr von Fred Wagner, Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Universität Leipzig, der die Finpro konzeptioniert und gleichzeitig auch die Schirmherrschaft innehat.

Keynote-Speaker waren in diesem Jahr Andreas Hoffman, Investmentchef von Generali Deutschland, Peter Bofinger, Volkswirtschafts-Professor und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Rechtsanwalt Marco S. Arteaga, Berater des Arbeitsministeriums zum Thema Betriebsrente. Hoffmann befasste sich in seiner Ansprach mit dem Asset- und Liability-Managements im Zeichen von Solvency II. Arteaga sprach in seiner Keynote-Rede über das aktuelle Betriebsrentenstärkungsgesetz. Bofinger analysierte die Entwicklung der Kapitalmärkte seit dem Regierungsantritt von US-Präsident Donald Trump.

Im historischen Ambiente von Schloss Bensberg ließen die Teilnehmer nach Fachvorträgen, Diskussionen und persönlichen Gesprächen den ersten Tag bei einem sommerlichen Grillabend ausklingen.

Die fünfte Auflage von Finpro findet am 26. und 27. Juni 2018 statt. Hier geht es zum Anmeldeformular >>