Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. | Foto: Fonds Finanz

Der geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, Norbert Porazik, eröffnet die 9. Hauptstadtmesse im Estrel Hotel Berlin. 3.700 Besucher fanden am 18. September den Weg in die Hauptstadt um sich über Trends in der Finanz- und Versicherungsbranche zu informieren.