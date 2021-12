In den Fußstapfen von Smava Check24 bietet Negativzins-Kredit an

Geld leihen und dafür auch noch einige Euro geschenkt bekommen: Check24 bietet aktuell einen Kredit zu Negativzinsen an. Kunden können 1.000 Euro aufnehmen und brauchen bei einem Zinssatz von -1,5 Prozent nur rund 992 Euro zurückzuzahlen. Der Kredit läuft über zwölf Monate. Das Angebot sei in unbegrenzter Menge erhältlich, soweit Kunden mit sehr guter Bonität danach fragten, heißt es von den Check24-Betreibern.

Ein ähnliches Angebot hatte im vergangenen Sommer bereits das Kredit-Vermittlungsportal Smava unterbreitet: Für einen Kredit von 1.000 Euro mussten Smava-Kunden während einer Laufzeit von 36 Monaten lediglich 994 Euro zurückzahlen. Etwa 6 Euro gab es also geschenkt. Das Angebot hat Smava vor kurzem noch einmal neu aufgelegt.

Statt 6 sogar 8 Euro geschenkt

Jetzt prescht also auch Check 24 vor und verspricht sogar noch ein wenig mehr: Statt -0,4 Prozent soll es hier für einen 1.000-Euro-Kredit sogar -1,5 Prozent Zinsen geben, also etwa 8 Euro geschenkt. Auf der Internetseite erläutern die Anbieter auch, wie das Angebot zustande kommt: Bei seinem Aktionskredit handelt es sich laut Check24 um einen gewöhnlichen Verbraucherkredit mit 2,72 Prozent jährlichem Sollzins. Er kommt von der SWK Bank. Zu den monatlichen Raten will Check24 1,91 Euro pro Monat für jeden Kunden beisteuern. Auf diese Weise ergibt sich für die Kunden ein negativer Zinssatz. Die Aktion solle Kunden auf Zinsunterschiede am Markt aufmerksam machen, heißt es bei Check24.

Trotz der hehren Beteuerung: Das Angebot lässt sich auch als Kampfansage lesen. Denn der Negativzins-Kredit von Smava entpuppte sich im vergangenen Jahr als Marketing-Coup. Neben medialer Aufmerksamkeit bescherte er der Plattform eine Flut an Neukunden, wie Smava-Gründer Alexander Artopé in einem Interview im Nachgang berichtete.

Erfolgreiche Marketing-Aktion

In Sachen Kreditvermittlung ist einer von Smavas großen Konkurrenten am deutschen Markt Check24. Mit seiner Aktion will die Plattform ihrem Wettbewerber Smava vermutlich in die Parade fahren. Den Negativzins-Kredit von Smava gibt es bis Ende Februar. Bei Check24 läuft die Aktion bis Mitte März.

Ob es jetzt in Mode kommen könnte, dass Banken ihren Kunden Minuszinsen zahlten, heißt es im Fragen-Antworten-Katalog zu dem Angebot auf der Check24-Seite. „Wohl eher nicht“, geben die Check24-Betreiber sich selbst die Antwort. Zumindest sei das unwahrscheinlich, da Kreditzinsen eine Haupteinnahmequelle von Banken seien.

Was allerdings Vermittler-Plattformen in ihrem Wetteifer um die Gunst der Verbraucher anbieten, steht auf einem anderen Blatt.