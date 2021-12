In der Zeichnung: Lock-in-Zertifikat sichert Kursgewinne ab

Die Garantieschwellen liegen immer 10 Prozentpunkte auseinander. Die erste ist bei 110 Prozent. Bei 140 Prozent ist ein Deckel (Cap). Mehr gibt es also am Rückzahlungstermin, dem 7. Mai 2013, auf keinen Fall ausgezahlt.Nach unten ist dagegen keine Sicherung eingebaut. Erreicht also der Index nicht die erste Schwelle und rauscht gleich nach unten ab, ist der Anleger voll und ganz mit dabei. Ein bisschen Optimismus sollte er also mitbringen.In Zeiten wie jetzt, wenn der Aufwärtstrend noch intakt scheint und etwas laufen könnte, ist das Goldman- Zertifikat eine gute Idee. Es könnte vor dem nächsten Absturz schützen. Die Zeichnungsphase endet am 7. Mai 2010.