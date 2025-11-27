78 Länder weltweit zählen mindestens einen Milliardär zu ihren Bürgern – doch in der Spitze ballt sich der Reichtum gewaltig. Welche zehn Nationen führen das Ranking an?

Deutschland in den Top 5 In diesen 10 Ländern leben die meisten Milliardäre

Während viele Menschen mit steigenden Preisen und höheren Mieten zu kämpfen haben, gibt es eine Großzahl an Menschen, die Tag für Tag reicher werden. Mehr als 3.000 Milliardäre gibt es mittlerweile weltweit – und sie sind vermögender denn je. Ihr gesamtes Vermögen beläuft sich auf unglaubliche 16,1 Billionen Dollar.

Angeführt wird diese Liste vom derzeit reichsten Menschen der Welt: Elon Musk, dessen Vermögen auf 496 Milliarden US-Dollar geschätzt wird (Stand: 1. November 2025). Experten gehen davon aus, dass er bereits 2027 der erste Billionär der Welt werden könnte.

Doch die Verteilung dieses extremen Wohlstands ist alles andere als gleichmäßig: Nur drei Nationen vereinen bereits mehr als die Hälfte aller Milliardäre auf sich, wie eine Auswertung von „Forbes“ zeigt. Insgesamt haben 78 Länder und Territorien mindestens einen Milliardär. Doch wo genau konzentriert sich der Reichtum?

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Top 10 der Länder mit den meisten Milliardären.

10. Großbritannien

England rangiert auf Platz 10 der Liste. | Bildquelle: Imago Images / NurPhoto

55 Milliardäre

Großbritannien belegt mit 55 Milliardären den zehnten Platz im internationalen Ranking – die gleiche Anzahl wie im Vorjahr. Dennoch ist das gesamte Vermögen der britischen Milliardäre gestiegen: von 225 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf mittlerweile 238 Milliarden US-Dollar.

Platz 9: Brasilien

Das südamerikanische Brasilien hat die neuntmeisten Milliardäre der Welt. | Bildquelle: Imago Images / Panthermedia

56 Milliardäre

Brasilien landet mit 56 Milliardären auf Platz 9 – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als noch 69 Milliardäre im Land gezählt wurden. Auch ihr Gesamtvermögen ist gesunken: von 231 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf aktuell 212 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Verluste bleibt Brasilien das reichste Land Südamerikas, wenn es um die Konzentration von Milliardärsvermögen geht.

Platz 8: Hongkong

Hongkong wird in der Forbes-Liste auf Platz 8 gelistet. | Bildquelle: Imago Images / McPHOTO

66 Milliardäre

Hongkong, ein autonomes Territorium Chinas, sichert sich mit 66 Milliardären den achten Platz – nur einer weniger als im Vorjahr. Trotzdem ist das gesamte Vermögen gestiegen: von 330 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 335 Milliarden US-Dollar.

Platz 7: Italien

In Italien leben laut Forbes 74 Milliardäre. | Bildquelle: Imago Images / Cavan Images

74 Milliardäre

Italien klettert mit 74 Milliardären auf Platz 7 – im Vergleich zum Vorjahr kam ein Milliardär hinzu. Noch beeindruckender ist jedoch der Anstieg des gesamten Vermögens: von 302 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf aktuell 339 Milliarden US-Dollar.

6. Kanada

In Kanada leben laut Forbes 76 Milliardäre. | Bildquelle: Imago Images / Cavan Images

76 Milliardäre

Kanada sichert sich mit 76 Milliardären den sechsten Platz – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 67 Milliardären des Vorjahres. Auch das Gesamtvermögen aller Milliardäre hat einen beachtlichen Sprung gemacht: von 315 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 359 Milliarden US-Dollar.

5. Russland

Russland belegt Rang 5. | Bildquelle: Imago Images / Zoonar

140 Milliardäre

Russland belegt mit 140 Milliardären den fünften Platz – ein bemerkenswerter Anstieg um 20 Milliardäre gegenüber dem Vorjahr. Deren Vermögen ist ebenfalls deutlich gestiegen: von 537 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf aktuell 580 Milliarden US-Dollar. Trotz internationaler Sanktionen und wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt Russland damit eine bedeutende Hochburg für Milliardärsvermögen.

4. Deutschland

In Deutschland leben 171 Milliardäre. | Bildquelle: Imago Images / greatif

171 Milliardäre

Deutschland erreicht mit 171 Milliardären den vierten Platz – ein beachtlicher Sprung von 39 zusätzlichen Milliardären gegenüber den 132 des Vorjahres. Das gesamte Vermögen ist geradezu explodiert: von 644 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 793 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem deshalb, weil sie in einer Phase wirtschaftlicher Schwäche stattfindet. Während die deutsche Wirtschaft mit Rezession und Strukturproblemen kämpft, werden die Superreichen des Landes immer vermögender.

3. Indien

Indien zählt mit 205 Milliardären zu den Top 3. | Bildquelle: Imago Images / Wirestock

205 Milliardäre

Indien sichert sich mit 205 Milliardären den dritten Platz – fünf mehr als im Vorjahr. Trotz dieser Zunahme ist deren Vermögen leicht gesunken: von 954 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf aktuell 941 Milliarden US-Dollar. Dieser Rückgang zeigt, dass auch in der aufstrebenden Wirtschaftsmacht nicht alle Superreichen gleichermaßen profitieren.

2. China

China stellt die zweitmeisten Milliardäre der Welt. | Bildquelle: Imago Images / VCG

450 Milliardäre

China belegt mit 450 Milliardären den zweiten Platz – ein deutlicher Anstieg von 44 Milliardären gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender ist der Sprung beim Gesamtvermögen: von 1,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf aktuell 1,7 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 400 Milliarden US-Dollar. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie dem Immobiliencrash bleibt China damit die zweitgrößte Hochburg für Milliardärsvermögen weltweit und festigt seine Position als Heimat der Superreichen.

1. USA

USA ist unangefochten an der Spitze. | Bildquelle: Imago Images / Zoonar

902 Milliardäre

Unangefochten an der Spitze stehen die USA mit 902 Milliardären – ein beeindruckender Zuwachs von 89 Milliardären gegenüber dem Vorjahr. Deren Vermögen ist geradezu astronomisch gestiegen: von 5,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 6,8 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von über einer Billion US-Dollar. Fast ein Drittel aller Milliardäre weltweit lebt in den Vereinigten Staaten, die damit ihre Dominanz als absolute Hochburg extremen Reichtums eindrucksvoll untermauern.