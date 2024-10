Die Versicherungsbranche ist ein großzügiger Arbeitgeber: Mit einem Durchschnittsgehalt von 59.727 Euro brutto im Jahr landet sie auf Platz 2 des Kununu-Branchenrankings. Lediglich die Banken zahlen mit durchschnittlich 60.796 Euro brutto jährlich noch mehr. Im vergangenen Jahr landeten die Versicherer sogar auf Platz 1 des geschlechtsübergreifenden Branchenrankings.

Doch in welchen Berufen hat man in der Versicherungsbranche die besten Aussichten, ein Top-Gehalt zu bekommen? Dieser Frage ging das Online-Karriereportal Kununu auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nach.

Das Portal stellt seinen Nutzern unter anderem Daten zu Gehältern in ihrer Branche und in ihrer beziehungsweise in ähnlichen Positionen zur Verfügung. Diese Auswertungen basieren auf freiwilligen Gehaltsangaben der Portal-Nutzer.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT haben Kununu-Forscher nun die Jobpositionen in der Versicherungsbranche mit mindestens 40 Gehaltsangaben analysiert und nach der Höhe des Durchschnittsgehalts sortiert. Wir stellen Ihnen die zehn Positionen mit den höchsten Gehältern vor und erläutern, welche Tätigkeiten zu ihren Hauptaufgaben zählen und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Die Anforderungen haben wir verschiedenen allgemeinen Job- und Karriereportalen sowie den Stellenangeboten von Versicherungsgesellschaften entnommen.

Platz 10: Leiter IT

Gehaltsangaben: 108

Durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt: 92.235 Euro

Der IT-Leiter ist verantwortlich für die reibungslose Funktion der IT-Infrastruktur, die Umsetzung innovativer Lösungen und die Abstimmung der IT-Strategie mit den Unternehmenszielen.

Hauptaufgaben

Strategische Planung: Entwicklung und Umsetzung der IT-Strategie zur Unterstützung der Unternehmensziele

Führung des IT-Teams: Leitung und Entwicklung der Mitarbeiter in der IT-Abteilung

Infrastruktur-Management: Steuerung und Optimierung der gesamten IT-Infrastruktur des Unternehmens

Projektmanagement: Planung, Umsetzung und Kontrolle von IT-Projekten

Verantwortungsbereiche

Sicherheit: Gewährleistung der Sicherheit aller IT-Systeme

Budgetverantwortung: Kontrolle des IT-Budgets und Berichterstattung über Ausgaben

Prozessoptimierung: Verbesserung bestehender Arbeitsabläufe und Einführung neuer Funktionen

Schnittstelle: Fungiert als Berater und Ansprechpartner für andere Abteilungen in IT-Fragen

Erforderliche Kompetenzen