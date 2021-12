Insiderwissen In diesen Branchen sind Firmenvorstände derzeit in Kauflaune

Sobald Firmenvorstände mit Aktien ihres Unternehmens handeln, sollten Investoren genau hinsehen. Denn schließlich müssten diese Insider am besten wissen, wie es gerade um ihr Unternehmen bestellt ist. In welchen Branchen es momentan besonders viele Käufe – und Verkäufe – gibt, hat Fondsmanager Sven Lehmann von HQ Trust analysiert.

Um herauszufinden in welchen Branchen momentan besonders viel gekauft und verkauft wird, hat der Fondsmanager Sven Lehmann von HQ Trust die SEC Form 4 Insider Tradings ausgewertet. Da Insiderhandel verboten ist, müssen die Firmenlenker ihre Transaktionen in den USA an die United States Securities and Exchange Commission (SEC) melden. Die US-Börsenaufsichtsbehörde ist für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig.



Um ermitteln zu können, wo derzeit besonders viel gekauft und verkauft wird, setzt Sven Lehmann den aktuellen 90-Tages-Wert der Insider-Transaktionen der elf wichtigsten Sektoren ins Verhältnis zu allen 90-Tages-Perioden seit 2005.

>>> Grafik vergrößern

Quelle: HQ Trust

Lehmann fasst seine Untersuchungsergebnisse zusammen: