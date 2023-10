Die steigenden Bauzinsen haben den Mietmarkt wieder in den Fokus gerückt. Weniger Menschen können sich den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses leisten. Studien zufolge sind die Mieten in diesem Jahr bereits gestiegen – und Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die Kaufpreise stagnieren dagegen in vielen Großstädten oder sind gesunken.

Mietrenditen in Deutschlands größten Städten – Köln liegt vorn

Welche Mietrendite sich dadurch in den fünf größten deutschen Städten erzielen lässt, hat das Immobilienunternehmen Price Hubble untersucht. Die Auswertung zeigt, in welchen drei Stadtteilen Käufer mit einer Mietwohnung jeweils die höchsten Erträge erwirtschaften. Wenig überraschend tauchen beliebte und sehr zentrale Stadtbezirke in den Top-Listen nicht auf. Um höhere Renditen zu erzielen, müssen sich Investoren vor allem in Randbezirken umsehen, zeigt die Analyse.

Die höchsten Mietrenditen im Großstädte-Vergleich bringen Käufern Wohnungen in Köln. Dort sind bis zu 4,5 Prozent drin. Zum Vergleich: In Deutschlands teuerster Stadt München liegt die Rendite, die sich mit einer Mietwohnung erzielen lässt, im Schnitt bei 2,9 Prozent – an der Spitze dagegen bei 3,4 Prozent.

Methodik:

Mithilfe des hedonischen Bewertungsmodells von Price Hubble wurden die statistisch zu erwartenden

Kaufpreise der auf den großen Immobilienportalen veröffentlichten Mietwohnungen zwischen August 2021 und Juli 2023 ermittelt. Diese geschätzten Preise und entsprechenden Angebotsmieten wurden dann auf die jeweiligen Kreise beziehungsweise Städte aggregiert und in Relation zueinander gesetzt, um regionaltypische implizite Mietrenditen zu ermitteln. Das Bewertungsmodell von Price Hubble berücksichtigt aktuelle Marktdaten und basiert auf Methoden des maschinellen Lernens.