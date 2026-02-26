Renditestar Nvidia In diesen ETFs ist der Halbleiter-Riese hoch gewichtet

Nvidia legt erneut Rekordzahlen vor: Umsatz plus 73 Prozent, Nettogewinn fast verdoppelt. Wir zeigen, welche Fonds und ETFs stark auf den Chip-Giganten setzen.

Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt – und liefert Zahlen, die diesen Status untermauern. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 43 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt Konzernchef Jensen Huang Erlöse von 78 Milliarden US-Dollar an – weit über den optimistischsten Erwartungen der Analysten und das vierte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.

Agentenbasierte KI als Treiber

Der Treiber bleibt die schier unerschöpfliche Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Praktisch alle führenden KI-Labore – darunter OpenAI, Google, Microsoft, Amazon und Meta – setzen auf Nvidias spezialisierte Grafikchips. Gleichzeitig steht nach Einschätzung des Unternehmens 2026 ein Wendepunkt bevor: Agentenbasierte KI – also Systeme, die eigenständig komplexe Aufgaben ausführen – dürfte die Nachfrage nach Rechenleistung nochmals deutlich erhöhen. Als Beleg verweist Nvidia auf Anthropic: Dessen Umsätze seien in den vergangenen drei Jahren jeweils um das Zehnfache auf eine Laufrate von 14 Milliarden US-Dollar gestiegen; seit Anfang 2026 habe der Wendepunkt zur agentenbasierten KI die Unternehmensabonnements bereits vervierfacht.

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Tony Wang, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, sieht darin einen strukturellen Wandel: Natürliche Sprache werde zur nächsten Programmiersprache. Statt klassischer Software könnten Menschen künftig einfach beschreiben, was sie benötigen – und KI-Systeme führen es aus. Das öffne die Tür für autonome Agenten mit einem klar messbaren Mehrwert. Ingenieure berichteten bereits, dass Tools wie Claude mit einem US-Dollar an Rechenkosten Stunden an Arbeit einsparen könnten. Wenn der Produktivitätsvorteil so deutlich sei, lasse sich die Nutzung schnell skalieren, so Wang.

Kurzfristige Ergebnisse vs. nachhaltige Entwicklung

Dennoch ist die Börsenstimmung gegenüber Nvidia gespalten. Richard Clode, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors, weist darauf hin, dass die Aktie in den vergangenen sechs Monaten trotz 50 Prozent positiver Gewinnrevisionen erheblich an Wert verloren habe. Die Debatte drehe sich weniger um die kurzfristigen Ergebnisse als vielmehr um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen – angesichts von Bedenken über deren Umfang, Monetarisierung und den verschlechterten Cashflow bei den Abnehmern. Die verhaltene Kursreaktion auf die über den Erwartungen liegenden Prognosen sei bezeichnend für diese anhaltende Diskussion. Ob Jensen Huang diese Debatte bei der kommenden GTC-Veranstaltung, einer regelmäßigen KI-Konferenz von Nvidia, im nächsten Monat auflösen kann, bleibe abzuwarten.

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Clode hält fest, dass Nvidia derzeit mit einem erheblichen Abschlag gegenüber anderen KI-Unternehmen gehandelt werde – mit einem ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie McDonald's.

Morningstar-Analyst Kenneth Lamont ordnet die Lage ähnlich ein: Während andere große Technologiekonzerne in diesem Jahr Kursverluste verzeichnet hätten, habe sich Nvidia vergleichsweise robust gehalten – ein Zeichen für seine zentrale Stellung im KI-Ökosystem. Als dominierender Lieferant von KI-Rechenleistung profitiere das Unternehmen von historisch beispiellosen Infrastrukturausgaben.

Gleichzeitig sei Nvidia damit zum Gradmesser für den gesamten KI-Sektor geworden: Eine Enttäuschung bei den Quartalszahlen könnte das Vertrauen erschüttern und breitere Kursrückgänge bei KI-Aktien auslösen.

Morningstar bewertet Nvidia derzeit als Vier-Sterne-Aktie mit einem fairen Wert von 240 Dollar und einem breiten ökonomischen Burggraben. Michael Field, Chefstratege für Aktien bei Morningstar, sieht in der jüngsten Kurskorrektur Chancen: Meta, Amazon und Nvidia seien aktuell allesamt attraktiv bewertet. Die Investitionen der großen Hyperscaler in KI-Infrastruktur dürften 2026 um bis zu 60 Prozent steigen. Bislang hätten sich diese Unternehmen als außerordentlich disziplinierte Kapitalgeber erwiesen.

Günstige Bedingungen für Diversifizierung

Strategisch bleibt Nvidia dennoch unter Druck. Im Bereich Inferenz – dem laufenden Betrieb von KI-Modellen – verschärft sich der Wettbewerb durch spezialisierte Chips von Konkurrenten. AMD kündigte zuletzt an, in den nächsten fünf Jahren Chips im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar für Meta zu produzieren – inklusive eines eigenen Spezialchips. Zudem liefert Nvidia bislang keine H200-Chips nach China und rechnet auch nicht mit entsprechenden Rechenzentrum-Einnahmen aus dem Reich der Mitte.

Nvidia bleibt damit auch ein Spiegelbild des breiteren Markttrends. Kent Hargis, Chief Investment Officer bei Alliance Bernstein, weist darauf hin, dass allein der Technologiesektor und die sogenannten glorreichen Sieben – zu denen Nvidia zählt – inzwischen 48 Prozent des S&P 500 nach Marktkapitalisierung ausmachen. Eine so hohe Konzentration bedeute, dass relativ wenige Unternehmen die Macht hätten, die Erträge in Zeiten von Marktstress deutlich zu bewegen. Anleger, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten, könnten laut Hargis von der aktuellen Lage profitieren – die Bedingungen für eine Diversifizierung weg von den USA seien 2026 günstig.

Diese Fonds und ETFs setzen auf Nvidia

Für Anleger, die trotz dieser Unsicherheiten an Nvidias langfristige Perspektiven glauben oder ihr Engagement diversifizieren möchten, bieten aktive Fonds und ETFs eine Alternative zum Direktinvestment. Mehr als 200 aktive Aktienfonds weltweit hielten Nvidia in den vergangenen zehn Jahren in ihrem Portfolio, so Daten von Morningstar Direct. Wir zeigen, in welchen Produkten der KI-Riese besonders hoch gewichtet ist.

Stand aller Daten: 26. Februar 2026