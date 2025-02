Von der Fusion zweier Start-ups zum globalen Finanzgiganten: Die Paypal-Story begann 1998, als Peter Thiel und Max Levchin Confinity gründeten, das später mit Elon Musks X fusionierte. Was als simpler Bezahldienst für Palm-Pilot-Nutzer startete, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der wertvollsten Finanzdienstleister der Welt.

Heute ist Paypal mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden US-Dollar und mehr als 300 Millionen aktiven Nutzern ein Schwergewicht im digitalen Zahlungsverkehr. Die jüngsten Geschäftszahlen für 2024 unterstreichen diese Position: Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 31,8 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um vier Prozent auf 3,99 US-Dollar kletterte. In den vergangenen sechs Monaten konnte die Aktie trotz des herausfordernden Marktumfelds um beachtliche 36 Prozent zulegen.

Aktuelle Zahlen sorgen für Kursrutsch

Doch trotz dieser soliden Entwicklung reagierte die Börse Anfang Februar empfindlich auf die Quartalszahlen. Der Aktienkurs brach um 14 Prozent ein – Anleger zeigten sich besonders von der schwächelnden operativen Marge und dem hinter den Erwartungen zurückbleibenden Wachstum im wichtigen „Branded Checkout“-Segment enttäuscht.

Für viele Investoren stellt sich nun die Frage, wie sie ihr Engagement in den Zahlungsdienstleister am besten strukturieren können. Anleger, die den Rückgang zum Einstieg nutzen, aber nicht auf Einzelaktien zurückgreifen wollen, können auch über ETFs und Fonds auf Paypal setzen. Wir zeigen, wo die Aktie des Zahlungsdienstleisters am höchsten gewichtet ist.

Wisdomtree Blockchain ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 07.09.2022

07.09.2022 Fondsgesellschaft: Wisdomtree Management Limited

Wisdomtree Management Limited ISIN: IE000940RNE6

IE000940RNE6 Maximal Drawdown seit Auflage: 54,53 Prozent

54,53 Prozent Performance 1 Jahr: 104,33 Prozent

104,33 Prozent Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,55 Prozent

0,55 Prozent Tracking Error 3 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: -

Kurzbeschreibung des ETFs

Der Fonds bildet den Wisdomtree Blockchain Index vor Gebühren und Aufwendungen nach. Dieser Index fokussiert sich auf Unternehmen, die schwerpunktmäßig im Bereich Blockchain- und Kryptowährungstechnologien tätig sind. Bei der Zusammensetzung des Index werden Unternehmen ausgeschlossen, die nicht den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) entsprechen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der bestmöglichen Nachbildung des Index durch ein Portfolio von Aktien, die eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere darstellen. Paypal ist derzeit mit einem Gewicht von 4,49 Prozent im Portfolio vertreten.

Human Intelligence R

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 02.08.2021

02.08.2021 Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ISIN: DE000A3CNF56

DE000A3CNF56 Maximal Drawdown seit Auflage: 14,34 Prozent

14,34 Prozent Performance 1 Jahr: 29,89 Prozent

29,89 Prozent Performance 3 Jahre: 52,69 Prozent

52,69 Prozent Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,88

0,88 Sum. lfd. Kosten: 3,70 Prozent

3,70 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 11,19

11,19 Volatilität 3 Jahre: 13,45 Prozent

13,45 Prozent Volumen in Mio. EUR: 38

Kurzbeschreibung des Fonds

Die Anlagestrategie dieses Fonds basiert auf einem innovativen Ansatz, der die Investmententscheidungen erfolgreicher Fondsmanager analysiert und deren Übergewichtungen gegenüber ihrer Benchmark identifiziert. Das Portfolio wird weltweit in erfolgreiche Unternehmen investiert, wobei die Erkenntnisse aus der Analyse entweder in gleicher Richtung oder bewusst gegensätzlich umgesetzt werden können. Zusätzlich fließen Signale aus der systematischen Analyse von Social-Media-Plattformen in den Investmentprozess ein. Paypal ist mit einem Anteil von 4,98 Prozent im Portfolio vertreten.

Blackrock Global Funds – FinTech Fund A2

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 04.09.2018

04.09.2018 Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1861217088

LU1861217088 Maximal Drawdown seit Auflage: 56,46 Prozent

56,46 Prozent Performance 1 Jahr: 27,94 Prozent

27,94 Prozent Performance 3 Jahre: 2,25 Prozent

2,25 Prozent Performance 5 Jahre: 23,15 Prozent

23,15 Prozent Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,26

-0,26 Sum. lfd. Kosten: 2,44 Prozent

2,44 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 18,16

18,16 Volatilität 3 Jahre: 25,83 Prozent

25,83 Prozent Volumen in Mio. EUR: 207

Kurzbeschreibung des Fonds

Der Fonds strebt eine Rendite-Maximierung durch weltweite Investments im Technologie- und Finanzsektor an. Mindestens 70 Prozente des Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Finanztechnologien spezialisiert haben. Das Portfolio umfasst Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen (große, mittlere und kleine Marktkapitalisierung) und deckt verschiedene Geschäftsbereiche ab, darunter Zahlungssysteme, Bankwesen, Investmentdienstleistungen, Kreditgeschäft, Versicherungen und Finanzsoftware. Paypal ist aktuell mit einem Anteil von 5,00 Prozente im Fonds vertreten.

FVCM – U.S. Equity Fund R

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap USA

Aktienfonds All Cap USA Auflegung: 16.09.2008

16.09.2008 Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.

IPConcept (Luxemburg) S.A. ISIN: LU0382966124

LU0382966124 Maximal Drawdown seit Auflage: 37,39 Prozent

37,39 Prozent Performance 1 Jahr: 18,86 Prozent

18,86 Prozent Performance 3 Jahre: 24,46 Prozent

24,46 Prozent Performance 5 Jahre: 68,26 Prozent

68,26 Prozent Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,23

0,23 Sum. lfd. Kosten: 2,23 Prozent

2,23 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 9,79

9,79 Volatilität 3 Jahre: 12,34 Prozent

12,34 Prozent Volumen in Mio. EUR: 32

Kurzbeschreibung des Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel eines angemessenen Wertzuwachses durch eine hauptsächlich aktienbasierte Anlagestrategie. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Die verbleibenden Mittel können flexibel in verschiedene Anlageklassen fließen, darunter US-amerikanische Anleihen, andere Investmentfonds und Bankguthaben. Paypal ist mit einem Anteil von 5,09 Prozent im Portfolio vertreten.

BRW Return Direct

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 18.12.2020

18.12.2020 Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ISIN: DE000A2QDR91

DE000A2QDR91 Maximal Drawdown seit Auflage: 24,95 Prozent

24,95 Prozent Performance 1 Jahr: 17,47 Prozent

17,47 Prozent Performance 3 Jahre: 38,87 Prozent

38,87 Prozent Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,26

0,26 Sum. lfd. Kosten: 1,20 Prozent

1,20 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 6,94

6,94 Volatilität 3 Jahre: 15,91 Prozent

15,91 Prozent Volumen in Mio. EUR: 24

Kurzbeschreibung des Fonds

Der Fonds strebt eine maximale Wertsteigerung durch einen fokussierten Investmentansatz an. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, wobei keine Einschränkungen hinsichtlich Länder, Unternehmensgrößen oder Branchen bestehen. Die Strategie zur Renditemaximierung basiert auf einem konzentrierten Portfolio, das sich auf nachhaltige Geschäftsmodelle konzentriert. Dabei werden besonders Unternehmen ausgewählt, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und über strukturelle Wachstumstreiber verfügen. Paypal ist derzeit mit einem Anteil von 5,71 Prozent im Portfolio vertreten.

1A Global Value

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds ausgewogen Welt

Mischfonds ausgewogen Welt Auflegung: 05.11.2007

05.11.2007 Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A.

LRI Invest S.A. ISIN: LU0326731121

LU0326731121 Maximal Drawdown seit Auflage: 50,80 Prozent

50,80 Prozent Performance 1 Jahr: 34,02 Prozent

34,02 Prozent Performance 3 Jahre: -6,77 Prozent

-6,77 Prozent Performance 5 Jahre: -9,86 Prozent

-9,86 Prozent Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,58

-0,58 Sum. lfd. Kosten: 2,34 Prozent

2,34 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 11,85

11,85 Volatilität 3 Jahre: 16,65 Prozent

16,65 Prozent Volumen in Mio. EUR: 21

Kurzbeschreibung des Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, maximale Erträge bei gleichzeitiger Minimierung von Schwankungen zu erzielen. Die Anlagestrategie ist breit diversifiziert und erlaubt Investitionen in verschiedene Zertifikatearten, darunter Bonus- und Reverse-Bonuszertifikate sowie Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Hedgefonds. Das Portfolio kann zudem in unterschiedliche Fondstypen wie Aktien-, Renten-, Immobilien- und Hedgefonds sowie Fonds mit alternativen Anlagestrategien investieren. Direkte Investments in Aktien und Renten sind ebenfalls möglich, wobei beide Anlageklassen jeweils bis zu 100 Prozent des Portfolios ausmachen können. Paypal ist aktuell mit einem Anteil von 5,80 Prozent im Fonds vertreten.

Grayscale Future of Finance ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 13.05.2022

13.05.2022 Fondsgesellschaft: HANetf Management Limited

HANetf Management Limited ISIN: IE000TVPSRI1

IE000TVPSRI1 Maximal Drawdown seit Auflage: 57,84 Prozent

57,84 Prozent Performance 1 Jahr: 97,52 Prozent

97,52 Prozent Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,71 Prozent

0,71 Prozent Tracking Error 3 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 2

Kurzbeschreibung des ETFs

Der Fonds bildet den Bloomberg Grayscale Future of Finance Index vor Gebühren und Aufwendungen nach. Dieser Index basiert auf einer transparenten, regelbasierten Methodik und wurde konzipiert, um die Performance eines globalen, investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen abzubilden, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft des Finanzsektors beteiligt sind. Der Fokus liegt dabei auf innovativen Unternehmen, die eine Schlüsselrolle bei der Transformation des Finanzsystems in Richtung digitale Wirtschaft spielen. Ein bedeutender Bestandteil des Portfolios ist Paypal mit einem Gewicht von 6,96 Prozent.

Global X FinTech ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 16.11.2021

16.11.2021 Fondsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE00BLCHJZ35

IE00BLCHJZ35 Maximal Drawdown seit Auflage: 62,41 Prozent

62,41 Prozent Performance 1 Jahr: 43,51 Prozent

43,51 Prozent Performance 3 Jahre: 14,10 Prozent

14,10 Prozent Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,23

-0,23 Sum. lfd. Kosten: 1,00 Prozent

1,00 Prozent Tracking Error 3 Jahre: 21,32

21,32 Volatilität 3 Jahre: 31,44 Prozent

31,44 Prozent Volumen in Mio. EUR: 2

Kurzbeschreibung des ETFs

Der Fonds orientiert sich am Indxx Global FinTech Thematic v2 Index und fokussiert sich auf Unternehmen aus Industrieländern, die im Bereich Finanztechnologie (Fintech) tätig sind. Das Anlageuniversum umfasst dabei Unternehmen, die sich auf mobile Zahlungssysteme, Peer-to-Peer und Marktplatzfinanzierung, Finanzanalyse-Software sowie alternative Währungen spezialisiert haben. Ein wichtiger Bestandteil des ETFs ist Paypal, das mit einem Gewicht von 10,08 Prozent im Portfolio vertreten ist.